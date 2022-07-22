Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..
2 views
22 Temmuz 2022 - 15:34

Spiker Buket Aydın bir süre Emir Sarıgül ile aşk yaşamıştı. Sarıgül tarafından aldatıldığı konuşulan Buket Aydın ilişkisine bir şans daha vermiş ama yine beklediğini bu aşkta bulamamıştı. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Buket Aydın, Emir Sarıgül’ün adını duyunca fena sinirlendi.

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 1

Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündem olan ünlü haber spikeri Buket Aydın, gündemden düşmüyor.

140

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 2

Bir anda Kanal D’deki görevinden istifa eden ve tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın’ın, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’le aşk hayatı gündeme bomba gibi düşmüştü.

240

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 3

İkilinin çalkantılı ilişkisi magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer aldı.

340

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 4

Çift, bir dönem ayrılsa da tekrar bir araya gelmiş ancak yine ilişkilerini yürütemeyip ayrılmıştı.

440

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 5

Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül de özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene televizyoncu Buket Aydın ile yollarını ayıran Sarıgül, geçtiğimiz günlerde eski aşkı Sibel Can’a geri döndü.

540

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 6

Magazin İfşa sayfasında yer alan habere göre, uzun yıllardır 51 yaşındaki şarkıcı Sibel Can’la sık sık görüntülenen ancak ilişkisini kabul etmeyen 41 yaşındaki Sarıgül, yine şarkıcıyla bir araya geldi. Bodrum Torba’da görüntülenen ikili, yakın arkadaşlarıyla sohbet etti. Bir ara telefonuyla uğraşan Sarıgül, daha sonra Sibel Can ile arkadaşlarının yanından ayrıldı.

640

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 7

Söz konusu gelişme magazin sayfalarında gündem olurken konu ile ilgili Buket Aydın cephesine de sorular yöneltildi.

740

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 8

Geçtiğimiz akşam Bodrum’da görüntülenen Buket Aydın kendisine eski sevgilisiyle ilgili sorulan sorulara fena kızdı.

840

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 9

Kameraları görünce keyfi kaçan Aydın, Emir Sarıgül sorusunu duyunca “O kim ya! Adını duymak istemiyorum arkadaşlar lütfen yeter artık ya” diyerek tepki verdi.

940

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 10

 ÖPÜŞÜRKEN YAKALANMIŞTI

Erce Baykal’dan boşanan Kanal D Ana Haber’in eski sunucusu Buket Aydın, Emir Sarıgül’le aşk yaşadığı iddialarını yalanlayıp “arkadaşız” demişti. Ancak ikilinin samimi bir şekilde öpüşürken çekilen fotoğrafları ile aşk ortaya çıkmıştı.

1040

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 11

Buket Aydın’ın adı şu sıralar iş insanı Yaman Taciroğlu ile anılıyor.

1140

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 12

Buket Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.

İşte o karelerden bazıları…

1240

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 13
1340

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 14
1440

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 15
1540

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 16
1640

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 17
1740

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 18
1840

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 19
1940

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 20
2040

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 21
2140

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 22
2240

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 23
2340

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 24
2440

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 25
2540

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 26
2640

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 27
2740

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 28
2840

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 29
2940

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 30
3040

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 31
3140

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 32
3240

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 33
3340

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 34
3440

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 35
3540

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 36
3640

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 37
3740

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 38
3840

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 39
3940

Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..’ - Sayfa 40

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt’tan Pınar Deniz’e olay yaratan gönderme!Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt’tan Pınar Deniz’e olay yaratan gönderme!
Selen Görgüzel’in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden…Selen Görgüzel’in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden…
İzzet Antebi’nin eski eşi Didem Sarı’dan şoke eden Çağla Şıkel iddiası!İzzet Antebi’nin eski eşi Didem Sarı’dan şoke eden Çağla Şıkel iddiası!
merve izlemeye giden kişi giriş 2500 tl verecekmerve izlemeye giden kişi giriş 2500 tl verecek
İkilinin mesajları ifşa olmuştu! İzzet Antebi ve Çağla Şıkel ‘yasak aşk’ sessizliğini bozdu…İkilinin mesajları ifşa olmuştu! İzzet Antebi ve Çağla Şıkel ‘yasak aşk’ sessizliğini bozdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Küçük Birce Akalay’ı hedef gösterdi! ‘Son 20 yıldır böyle konuşanlar…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erk Acarer’den SBK ile ilgili bomba iddia! ‘Bir gazeteci, çocuğunu aratıp…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti kulislerine dair olay iddialar! ‘Birbirlerine selam vermeyenler şimdi…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kemal Kılıçdaroğlu, tatil tartışmasına dahil oldu! İlk kez konuştu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MasterChef Dilara Kavadar yıllar önce reyting rekorları kıran dizide oynamış! Görenler hayrete düştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Paylaşımı çok konuşulmuştu: Ebrar Karakurt’tan Pınar Deniz’e olay yaratan gönderme!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selen Görgüzel’in anlattıkları şoke etti! Sünnet derisinden…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzzet Antebi’nin eski eşi Didem Sarı’dan şoke eden Çağla Şıkel iddiası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
merve izlemeye giden kişi giriş 2500 tl verecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..
SON DAKİKA HABERLERİ
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
2022 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı ile YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulamaTemmuz 18, 2022-10:08 am
Dünya Sağlık Örgütü Gana’da Marburg salgını ilan ettiTemmuz 18, 2022-9:53 am
Türkiye 0-3 Sırbistan (Milletler Ligi üçüncülük maçı)Temmuz 17, 2022-5:46 pm
Son dakika… Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremTemmuz 17, 2022-5:44 pm
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehitTemmuz 17, 2022-5:41 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !