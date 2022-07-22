Emir Sarıgül Buket Aydın’ı adeta çıldırttı! ‘O kim ya!..

Spiker Buket Aydın bir süre Emir Sarıgül ile aşk yaşamıştı. Sarıgül tarafından aldatıldığı konuşulan Buket Aydın ilişkisine bir şans daha vermiş ama yine beklediğini bu aşkta bulamamıştı. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Buket Aydın, Emir Sarıgül’ün adını duyunca fena sinirlendi.

Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündem olan ünlü haber spikeri Buket Aydın, gündemden düşmüyor.

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Bir anda Kanal D’deki görevinden istifa eden ve tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın’ın, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’le aşk hayatı gündeme bomba gibi düşmüştü.

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İkilinin çalkantılı ilişkisi magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer aldı.

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Çift, bir dönem ayrılsa da tekrar bir araya gelmiş ancak yine ilişkilerini yürütemeyip ayrılmıştı.

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Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül de özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene televizyoncu Buket Aydın ile yollarını ayıran Sarıgül, geçtiğimiz günlerde eski aşkı Sibel Can’a geri döndü.

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Magazin İfşa sayfasında yer alan habere göre, uzun yıllardır 51 yaşındaki şarkıcı Sibel Can’la sık sık görüntülenen ancak ilişkisini kabul etmeyen 41 yaşındaki Sarıgül, yine şarkıcıyla bir araya geldi. Bodrum Torba’da görüntülenen ikili, yakın arkadaşlarıyla sohbet etti. Bir ara telefonuyla uğraşan Sarıgül, daha sonra Sibel Can ile arkadaşlarının yanından ayrıldı.

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Söz konusu gelişme magazin sayfalarında gündem olurken konu ile ilgili Buket Aydın cephesine de sorular yöneltildi.

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Geçtiğimiz akşam Bodrum’da görüntülenen Buket Aydın kendisine eski sevgilisiyle ilgili sorulan sorulara fena kızdı.

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Kameraları görünce keyfi kaçan Aydın, Emir Sarıgül sorusunu duyunca “O kim ya! Adını duymak istemiyorum arkadaşlar lütfen yeter artık ya” diyerek tepki verdi.

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ÖPÜŞÜRKEN YAKALANMIŞTI Erce Baykal’dan boşanan Kanal D Ana Haber’in eski sunucusu Buket Aydın, Emir Sarıgül’le aşk yaşadığı iddialarını yalanlayıp “arkadaşız” demişti. Ancak ikilinin samimi bir şekilde öpüşürken çekilen fotoğrafları ile aşk ortaya çıkmıştı.

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Buket Aydın’ın adı şu sıralar iş insanı Yaman Taciroğlu ile anılıyor.

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Buket Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. İşte o karelerden bazıları…

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