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Emin Çölaşan’dan kötü haber! ‘Şimdi hastaneye döneceğim’ diyerek izin istedi

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Emin Çölaşan’dan kötü haber! ‘Şimdi hastaneye döneceğim’ diyerek izin istedi
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17 Mart 2021 - 16:49
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Emin Çölaşan’dan kötü haber! ‘Şimdi hastaneye döneceğim’ diyerek izin istedi

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, bugün okurlarından ‘hastane izni’ istedi. Çölaşan, geceyi hastanede geçirdiğini tekrar geri dönmek zorunda olduğunu paylaşırken yaşadıklarını da aktardı. Çölaşan’ın verdiği üzücü haber eşiyle ilgili…

Emin Çölaşan'dan kötü haber! 'Şimdi hastaneye döneceğim' diyerek izin istedi

 

 

Emin Çölaşan bugün okurlarıyla dertleşerek, geceyi hastanede geçirdiğini ve yeniden döneceğini paylaştı. Sözcü gazetesi yazarı Çölaşan’ın köşesinde, okurlarıyla paylaştığı üzücü haber eşi Tansel Çölaşan ile ilgili…

Eski Danıştay Başsavcısı ve Atatürkçü Düşünce Derneği eski Genel Başkanı Tansel Çölaşan’ın hastanede tedavi altında olduğunu anlatan Emin Çölaşan, okurlarından bir günlük hastane izni istedi…

 

 

İşte Emin Çölaşan’ın o yazısı…

BİR GÜNLÜK HASTANE İZNİ

Sevgili okurlarım, eşim Tansel Çölaşan önceki akşam eve geldiğinde çok bitkindi…
Elleri titriyor, başı dönüyor, ayağa zor kalkıyordu. Ağzının çevresi uyuşuyordu. Tansiyonu da hep yüksektir. Korktuk. Ne yapmalı…

Hemen koşturduk Başkent Üniversitesi hastanesine…
Başta Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Prof. Dr. Ali Haberal, bütün değerli doktorlar, gecenin o saatlerinde bizimle yakından ilgilendiler.

Tansiyonu gerçekten de acayip yükselmişti. İlk teşhis olarak bütün bu olumsuz belirtiler tansiyondan kaynaklanıyor olabilirmiş de, o yükselişin nedeni acaba neydi…

Tansiyonu ilaçlarla düşürdüler ama akşam saatlerinde başlayan tetkikler bitmedi…
Geceyi mutlaka hastanede geçirmesi gerektiğini bildirdiler.
İyileştik, çıkalım dedikçe buraya insanlar kendileri gelir ama bizim iznimiz olmadan çıkamaz dediler!

Bendeniz de refakatçi yatağına uzandım ama uyku tutmuyor ki! Gelen giden doktorlar, hemşireler… Sabaha karşı bir saat sızmışım! Saat 7 dolaylannda başucumda Mehmet Haberal ve hemen ardından Rektör Ali Haberarın sesleriyle uyandım. Uzman ekipleriyle vizite çıkmışlardı. Bu satırları yazdığım sırada Tanserin tetkikleri devam ediyordu. Beyin MR’ı, kalbe eko testleri, kan almalar falan filan…

Bari bir şeyler yazıp mazeretimi okurlara bildireyim diye dün sabah gazeteye geldim ve bu kısa satırları yazıyorum. Birazdan yine hastaneye döneceğim.
Elimde olmayan bu aksama nedeniyle sizlerden özür diliyorum sevgili okurlarım.

 

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