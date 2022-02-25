Ekonomi Yazarı Aktaş: Ukrayna Savaşının Türkiye’ye Faturası Martta Çıkacak

Rusya Ukrayna gerilimi git gide tırmanırken Dünya yazarı Alaattin Aktaş, savaşın faturasının Türkiye’ye nasıl yansıyacağını anlattı.

Aktaş, “Savaşın ekonomiye faturası marttan itibaren çıkacak” başlıklı yazısında “Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisinde yaratacağı sıkıntıların öyle birkaç haftayla sınırlı kalacağını düşünmek iyimserlik olur” dedi.

Savaşın yalnızca Türkiye’yi etkilemeyeceğini dile getiren Aktaş, “Tüm dünya ekonomileri etkilenecek ve biz de bundan payımızı alacağız. Türkiye olarak bizim bu iki ülkeyle olan ilişkilerimizin boyutu, yaşayacağımız etkinin de çok fazla olmasına yol açacak” dedi.

Aktaş’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Döviz artıyor ve petrolde, doğalgazda, tarım ürünlerinde fiyatlar sabit kalsa bile bizim ithalatımız pahalanacak.

Kaldı ki söz konusu ürünlerde de fiyat artışı var.

Bu artışlar, zaten uzun süredir çok yüksek seyreden ve ocak sonunda yüzde 94’e dayanan üretici fiyatlarına yansıyacak. Türkiye üretimini daha pahalı yapar hale gelecek.

Bazı kalemlerde tüketiciye doğrudan yansıma yaşanacak.

Başta akaryakıt… Bu zamdan dolayı da ister istemez tüm mal ve hizmet fiyatları artacak.

Şubat ayı için TÜFE artışını artı-eksi yarım puanlık marj içinde yüzde 5 olarak tahmin ettiğimi dün yazmıştım. Girişte de belirttiğim gibi savaş bu oranı artık pek etkilemeyecek. Biz savaşın fiyatlar üstündeki etkisini mart ayından itibaren göreceğiz.

Özellikle turizmde sorun büyür ve sezon çok kötü geçerse, bundan kaynaklanmak üzere dövizde sıkıntı yaşanır ve kur artışı sürerse, yaz aylarında gerçekleşmesini umduğumuz fiyat iyileşmesini de göremeyiz.

Ve zaten planlandığını düşündüğüm adım daha erken atılır; Türkiye yüklü bir faiz artışıyla durumu dengelemeye çalışır. Ama bu adım geciktikçe işe yarama olasılığı da azalıyor”

Dolar ne kadar oldu? (25 Şubat 2022 Cuma)

Dolar/TL Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla 14,62 seviyesine kadar yükselirken kamunun yılbaşından beri artık daha belirleyici olduğu kur günü 14 lira seviyesinde tamamladı.

Dolar bu sabah da güne 14 lira civarında başlarken piyasada Ukrayna kaynaklı jeopolitik gerilim ve Türkiye’ye etkileri yakından takip ediliyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından dolar/TL yılbaşından bu yana seyrettiği 13.5 etrafındaki dar bandı yukarı yönlü ilk kez kırdı.

TL’nin dolar karşısında değer kaybı dün gün içinde yüzde 5’i aşarken, savaşa taraf olan ülkelerin para birimlerinden daha fazla kayıp sergiledi. TL daha sonra kayıplarını dün kapanış itibarıyla yüzde 1’e azalttı.

Bu sabah saat 08.58 itibarıyla kur 14.03/14.04 seviyesinde işlem gördü. BIST 100 endeksi dün günü yüzde 8.2 düşüşle tamamlarken bankacılık endeksi yüzde 8.5 geriledi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün 200 bp üzerinde artarak yüzde 24.79’a kadar yükselirken sonra son işlemde yüzde 24.51 seviyesindeydi.

Şu saatler itibarıyla da dolar/TL 14.08’dan işlem görmeye devam ediyor.