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Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı
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15 Mart 2022 - 16:32

Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde çırılçıplak pozuyla gündeme bomba gibi düşen sosyetik isim Eda Taşpınar, bu kez sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı.

Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Bitmeyen tatilleriyle çok konuşulan 41 yaşındaki sosyetik güzel Eda Taşpınar, çırılçıplak pozunun ardından bu kez de kumlara uzandığı anları paylaştı.

Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Tatil cenneti Bozcaada’da bronzluğuna bronzluk karan Eda Taşpınar, çırılçıplak pozundan sonra kayalıklar arasında bikinisiyle verdiği pozla çok konuşulmuştu.

Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Taşpınar’ın cesur paylaşımı kısa sürede magazin dünyasını salladı.

Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Bazı sosyal medya kullanıcıları, sosyetik ismin düzgün fiziğine dikkat çekerek iltifat yağdırdı.

Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 5

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Eda Taşpınar, cesur pozlarıyla sınırları zorluyor.

Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 6

Şimdilerde tatil yapan ve sık sık bronzlaşan Taşpınar, kumsalda çektirdiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 7

Instagram’da 602 binden fazla takipçisi bulunan 41 yaşındaki Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak uzandığı bir pozunu paylaştı.

Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 8

Taşpınar, vücudunda sadece şapkasıyla kalçasını kapattığı paylaşımına “Hisset ve özgürlük” notunu yazmasıyla olay olmuştu.

Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 9

Her yıl aylarca yaz tatili yapan Eda Taşpınar, Instagram hesabından da sık sık cesur pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor

Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 10
Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 11
Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 12
Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 13
Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 14
Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 15
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