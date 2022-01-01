Eda Taşpınar yine çok cesur! Paylaşımı sosyal medyayı salladı
Geçtiğimiz günlerde çırılçıplak pozuyla gündeme bomba gibi düşen sosyetik isim Eda Taşpınar, bu kez sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı.
Bitmeyen tatilleriyle çok konuşulan 41 yaşındaki sosyetik güzel Eda Taşpınar, çırılçıplak pozunun ardından bu kez de kumlara uzandığı anları paylaştı.
Tatil cenneti Bozcaada’da bronzluğuna bronzluk karan Eda Taşpınar, çırılçıplak pozundan sonra kayalıklar arasında bikinisiyle verdiği pozla çok konuşulmuştu.
Taşpınar’ın cesur paylaşımı kısa sürede magazin dünyasını salladı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, sosyetik ismin düzgün fiziğine dikkat çekerek iltifat yağdırdı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Eda Taşpınar, cesur pozlarıyla sınırları zorluyor.
Şimdilerde tatil yapan ve sık sık bronzlaşan Taşpınar, kumsalda çektirdiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Instagram’da 602 binden fazla takipçisi bulunan 41 yaşındaki Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak uzandığı bir pozunu paylaştı.
Taşpınar, vücudunda sadece şapkasıyla kalçasını kapattığı paylaşımına “Hisset ve özgürlük” notunu yazmasıyla olay olmuştu.
Her yıl aylarca yaz tatili yapan Eda Taşpınar, Instagram hesabından da sık sık cesur pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor