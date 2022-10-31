Dünyanın umutla beklediği haber geldi… Lavrov’dan flaş ‘Ukrayna savaşı’ açıklaması

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat’tan beri Ukrayna’dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in emri ile başlayan savaş Ukrayna’nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya’dan flaş bir hamle geldi.

Dünyanın umutla beklediği açıklama Lavrov’dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Moskova’nın barış şartlarını açıkladı.

Lavrov, Rus devlet televizyonuna verdiği bir röportajda Rusya ile Batı arasında müzakere olasılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Newsweek’te yer alan habere göre, Lavrov, ‘Bir görüşme daha düzenlemek için başka bir talepte bulunurlarsa Batılı meslektaşlarımızı dinlemeye her zaman hazırız’ dedi.

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Rus bakan, müzakerelerin başarılı olması için Batı’nın kabul etmesi gereken 2 şartı açıkladı.

Lavrov, Batı’nın Rusya Federasyonu’nun çıkarlarını ve güvenliğini tam olarak dikkate alması gerektiğini söyledi.

Lavrov, ikinci olarak, Batı’nın Moskova’ya tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak bazı ciddi yaklaşımlar önermesi gerektiğini söyledi.

Rus bakan, ‘Bize bu saygı ilkelerine dayalı gerçekçi önerilerle yaklaşılırsa, her zaman olduğu gibi biz de öyle yaklaşacağız’ dedi.

ZELENSKİ UKRAYNA’NIN TEK ŞARTINI AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski geçtiğimiz günlerde Kiev’in barış için tek şartını açıklamıştı.

Zelenski, savaşı sona erdirecek müzakerelerinin başlayabilmesi için Rusya’nın Ukrayna topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini açıkladı.

Ukrayna halkının başka formülü kabul etmeyeceğinin altını çizen Zelenski açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

‘Rusya’nın ülkemizden nasıl çekileceği de gelecekteki müzakereler açısından önemli. Kendileri çekilirse farklı bir masa, biz onları çarpışarak kovarsak farklı bir müzakere masası kurulacak. Seçecekleri yol sadece bizimkini değil, kendi geleceklerini de belirleyecek” dedi. Rusya’nın Ukrayna altyapısına düzenlediği saldırıların 9 bölgede 4 milyon insanı elektriksiz bıraktığını vurgulayan Zelenski, “Rusya, halkımızı bu tür yöntemlerle dize getireceğini düşünüyorsa yanılıyor” dedi. Rusya’nın seferberliğin tamamlandığı açıklamasına değinen Zelenski. “Bence acele etmesinler. Yakında ikinci bir seferberlik dalgasına ihtiyaçları olacak.’