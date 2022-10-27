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Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, giydiği kıyafetle akılları baştan aldı

Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, giydiği kıyafetle akılları baştan aldı
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27 Ekim 2022 - 18:47
 

Dünyanın en çekici kadını seçilen Kanadalı golfçü Paige Spiranac, Halloween (Cadılar Bayramı) için giydiği elbise ile verdiği pozlarla ağızları açık bıraktı.

Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, giydiği kıyafetle akılları baştan aldı - Sayfa 1

Sokak dövüşçüsü kıyafetleri giyen golfçü, çektiği üç fotoğrafı Instagram’da paylaştıktan kısa süre sonra fotoğraflara binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, giydiği kıyafetle akılları baştan aldı - Sayfa 2

Paige, fotoğrafları “Sokak dövüşçülerini seviyorum” başlığı ile 3.6 milyon takipçisi ile paylaştı.

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Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, giydiği kıyafetle akılları baştan aldı - Sayfa 3

Takipçileri, mükemmelsin, seninle sokak dövüşü yapmak istiyorum gibi yorumlar yaptı.

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Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, giydiği kıyafetle akılları baştan aldı - Sayfa 4

Paige, bu senenin başlarında Maxim dergisi tarafından yılın en çekici kadını seçilmişti.

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Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, giydiği kıyafetle akılları baştan aldı - Sayfa 5

Paige, giydiği açık kıyafetler ile golf videoları paylaşarak kısa sürede Instagram’da fenomen oldu.

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Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, giydiği kıyafetle akılları baştan aldı - Sayfa 6

İşte Spiranac’ın o paylaşımları…

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Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, giydiği kıyafetle akılları baştan aldı - Sayfa 7
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Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, giydiği kıyafetle akılları baştan aldı - Sayfa 8
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Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, giydiği kıyafetle akılları baştan aldı - Sayfa 9
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Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, giydiği kıyafetle akılları baştan aldı - Sayfa 10
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Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, giydiği kıyafetle akılları baştan aldı - Sayfa 11
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Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, giydiği kıyafetle akılları baştan aldı - Sayfa 12

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