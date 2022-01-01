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Doğalgaz Krizinde Flaş İddia: Yalnızca Yüzde 50…

Doğalgaz Krizinde Flaş İddia: Yalnızca Yüzde 50…
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02 Şubat 2022 - 15:30

Doğalgaz Krizinde Flaş İddia: Yalnızca Yüzde 50…

İki hafta önce kesildikten sonra tekrar başlayan İran’dan Türkiye’ye doğalgaz akışının günlük taahhüdün ancak yüzde 50’si seviyesinde devam ettiği iddia edildi.

Doğalgaz Krizinde Flaş İddia: Yalnızca Yüzde 50...

İran, Türkiye’ye gaz sevkiyatını ülke genelinde soğukların hakim olduğu dönemde kesmiş, bunun ardından elektrik santralleri ve sanayiye gaz kısıntısına başlanmıştı.

Gaz kısıntısı, İran’dan akışın tekrar başlamasıyla birlikte yarı yarıya azaltıldı. Normal koşullarda İran’dan Türkiye’ye günde 28 milyon metreküpe (mcm) kadar doğalgaz gelmesi gerekiyor.

Reuters’a bilgi veren bir sektör kaynağı, İran’ın Türkiye’ye teslim etmesi gereken gaz miktarı ile teslimat basıncının ikili anlaşmadaki şartlara uygun gerçekleşmediğini söyledi.

Hattın İran tarafındaki bakım onarımının bahar aylarına bırakıldığını ifade eden kaynak, bu çalışmanın İran Ulusal Gaz Şirketi (NIGC) tarafından yapılacağını belirtti.

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