Didem Soydan’dan Evlilik Açıklaması ”Ailem Benden Ümidi Kesti”
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Manken Didem Soydan Armağan Çağlayan’ın Youtube’de yayınlanan programına konuk oldu. Soydan, katıldığı programda özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. REKLAM ALANI
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Burak deniz ile yaşadığı ilişki ile sık sık gündeme gelen ünlü model Didem Soydan Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına katıldı.
Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Didem Soydan, “Ailem benden ümidi kesti.
Bana geçen gün şey dediler. ‘Biliyorum sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan’ ben de dedim ki eee anne – babasız nasıl büyüyecek? Onlarda dedi ki ‘siz nasıl büyüdünüz biz bakarız’” şeklinde konuştu.