Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı salladı

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Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla annesini bile geride bıraktı. Genç oyuncu, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından son olarak mini elbiseli bir pozunu paylaştı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi’nin oynadığı Akıncı dizisinde rol alan 24 yaşındaki Deren Talu, sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Neredeyse her paylaşımı ilgi odağı olan Talu, son olarak siyah mini elbiseli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Instagram hesabında 351 bin takipçisi bulunan Talu’nun fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.

Talu’nun paylaşımına takipçilerinden kırmızı kalp emojisinin yanı sıra “Maşallah” ve “Müthiş bir coolluk” yorumu yapıldı.

Bir süredir Baran Tınaz ile aşk yaşayan Deren Talu, sevgilisiyle samimi pozlarını da sık sık sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.

PHOTOSHOP ORTAYA ÇIKTI

Erkek arkadaşı Baran Tınaz ile fotoğrafını hikayesinde paylaşan Deren Talu’nun, arkasındaki kapının ve oturduğu bankın tahtalarının yamukluğu ile fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıkmıştı.