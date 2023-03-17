Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti…

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti…
2 views
17 Mart 2023 - 15:15

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz çıktı. Eşiyle kavga eden ismin, birkaç gün önce evi terk ettiği iddia edildi. İşte olayın tüm detayları…

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 1

Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor… Geçen ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen magazin dünyasının ünlü çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaşıyor.

116

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 2

Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Oğuzhan Koç’un evlilik teklifine “evet” demişti.

216

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 3

Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı.

 

316

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 4

Çift 29 Ağustos’ta da şaşalı bir düğünle evlenmişti.

416

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 5

KRİZ ÇIKTI

Hürriyet’in iddiasına göre Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktı. Eşiyle kavga eden Özdemir, birkaç gün önce evi terk etti. İşte detaylar…

516

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 6

26 Şubat’ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir, doğum günü için İhtiyaç Haritası yararına kampanya başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı.

616

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 7

Deprem felaketi nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen güzel oyuncuya, yakın arkadaşları küçük bir kutlama organize etti.

716

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 8

Ancak Hürriyet’in haberine göre arkadaşlarının evinde gerçekleşen bu küçük kutlamada Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulunmuş.

816

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 9

Tartışmanın büyümesi üzerine Demet Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine yakın dostu Saadet Özsırkıntı’nın evine gitmişti.

916

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 10

Birkaç gün ayrı kaldıktan sonra pişmanlık duyan Oğuzhan Koç, elinde çiçekle eşinin setine giderek özür dilemiş, bu jest karşısında duygulanan Özdemir de evine geri dönmüştü.

1016

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 11

Ancak çift, birkaç günlük saadetin ardından yeniden kavga etmiş.

1116

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 12

Çiftin arasındaki tartışmanın nedenini öğrenemediğini dile getiren Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, şöyle devam etti:

1216

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 13

“Ama Demet Özdemir’in bu son tartışmanın ardından evi terk ettiği gelen bilgiler arasında.”

1316

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 14

“Hayranlarının çok sevdiği ve birbirine yakıştırdığı ‘Rüya çift’in bu tartışması umarım son olur ve evliliklerine bir şans daha verirler…”

1416

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 15
1516

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti… - Sayfa 16

1616

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Finlandiya kararı bugünFinlandiya kararı bugün
Irak’ta gizemli kaza! Helikopter Avrupalı, yolcuları PKK’lıIrak’ta gizemli kaza! Helikopter Avrupalı, yolcuları PKK’lı
Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti! İncecik kalan Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti! İncecik kalan Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!
Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da da hissedildiBolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da da hissedildi
CHP’de adaylık için sürpriz isimler! Candan Erçetin, Arzu Çerkezoğlu, Mısra Öz…CHP’de adaylık için sürpriz isimler! Candan Erçetin, Arzu Çerkezoğlu, Mısra Öz…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı Erdoğan
GÜNLÜK HABER AKIŞI
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kısa vadeli dış borçta yeni rekor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Dr. Naci Görür’den şok eden itiraflar! Depremden korkuyor mu, oturduğu eve güveniyor mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SGK’dan milyonları ilgilendiren karar! Tutar artırıldı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Muharrem İnce, Ahmet Hakan’a ‘küsmemiş’: İlk çalışta bingo, açtı telefonu!
SON DAKİKA HABERLERİ
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray ile ilgili önemli karar! Bakan duyurdu…Mart 9, 2023-3:50 pm
Yükseköğretim Kurulu’ndan flaş YKS kararı! Muaf olacaklar…Mart 9, 2023-3:49 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !