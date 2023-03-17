Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz! Birkaç gün önce evi terk etti…

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde büyük kriz çıktı. Eşiyle kavga eden ismin, birkaç gün önce evi terk ettiği iddia edildi. İşte olayın tüm detayları…

Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor… Geçen ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen magazin dünyasının ünlü çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaşıyor.

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Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Oğuzhan Koç’un evlilik teklifine “evet” demişti.

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Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı.

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Çift 29 Ağustos’ta da şaşalı bir düğünle evlenmişti.

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KRİZ ÇIKTI Hürriyet’in iddiasına göre Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktı. Eşiyle kavga eden Özdemir, birkaç gün önce evi terk etti. İşte detaylar…

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26 Şubat’ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir, doğum günü için İhtiyaç Haritası yararına kampanya başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı.

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Deprem felaketi nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen güzel oyuncuya, yakın arkadaşları küçük bir kutlama organize etti.

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Ancak Hürriyet’in haberine göre arkadaşlarının evinde gerçekleşen bu küçük kutlamada Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulunmuş.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Demet Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine yakın dostu Saadet Özsırkıntı’nın evine gitmişti.

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Birkaç gün ayrı kaldıktan sonra pişmanlık duyan Oğuzhan Koç, elinde çiçekle eşinin setine giderek özür dilemiş, bu jest karşısında duygulanan Özdemir de evine geri dönmüştü.

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Ancak çift, birkaç günlük saadetin ardından yeniden kavga etmiş.

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Çiftin arasındaki tartışmanın nedenini öğrenemediğini dile getiren Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, şöyle devam etti:

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“Ama Demet Özdemir’in bu son tartışmanın ardından evi terk ettiği gelen bilgiler arasında.”

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“Hayranlarının çok sevdiği ve birbirine yakıştırdığı ‘Rüya çift’in bu tartışması umarım son olur ve evliliklerine bir şans daha verirler…”

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