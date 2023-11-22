Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Davet tarzına beğeni yağdı! Derin dekoltesiyle büyüledi

Davet tarzına beğeni yağdı! Derin dekoltesiyle büyüledi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
22 Kasım 2023 - 9:40
Tiktok’ta çektiği videolar ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan genç fenomen Yaren Alaca, iddialı ve cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

TikTok ile son zamanların parlayan isimlerinden biri olan Yaren Alaca sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.

Davet tarzına beğeni yağdı! Derin dekoltesiyle büyüledi - Sayfa 2

Instagram’da 1,3 milyon takipçisi olan genç fenomen bu defa davet tarzıyla gündem oldu.

Davet tarzına beğeni yağdı! Derin dekoltesiyle büyüledi - Sayfa 3

Dün akşam bir ödül törenine katılan ve geceden ödülle ayrılan Yaren Alaca o anlarını takipçileriyle paylaştı.

Davet tarzına beğeni yağdı! Derin dekoltesiyle büyüledi - Sayfa 4

Siyah derin yırtmaçlı ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe poz veren ünlü ismin son gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Davet tarzına beğeni yağdı! Derin dekoltesiyle büyüledi - Sayfa 5

Alaca’nın iddialı pozlarına; ‘Süper görünüyorsun’, ‘Harikasın’, ‘Bu nasıl güzellik’, ‘Güzelliğin halis mi?’ gibi yorumlar yapıldı.

Davet tarzına beğeni yağdı! Derin dekoltesiyle büyüledi - Sayfa 6

Aslan Yugoslav göçmeni olduğu bilinen ünlü fenomen Bursa’da doğdu. Bir süre Bursa’da yaşadıktan sonra İstanbul’a taşındı.

Davet tarzına beğeni yağdı! Derin dekoltesiyle büyüledi - Sayfa 7

Ünlü fenomen 2020 tarihinde yayınladığı Gözler Üzerimde şarkısıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Davet tarzına beğeni yağdı! Derin dekoltesiyle büyüledi - Sayfa 8
Davet tarzına beğeni yağdı! Derin dekoltesiyle büyüledi - Sayfa 9
Davet tarzına beğeni yağdı! Derin dekoltesiyle büyüledi - Sayfa 10
Davet tarzına beğeni yağdı! Derin dekoltesiyle büyüledi - Sayfa 11
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hem bacak hem de göğüs dekoltesiyle şov yaptıHem bacak hem de göğüs dekoltesiyle şov yaptı
Eleme adayı kim oldu? MasterChef’te dokunulmazlığı kim aldı?Eleme adayı kim oldu? MasterChef’te dokunulmazlığı kim aldı?
GRAND MODEL OF TÜRKİYE FİNALİNDE KAZANANLAR BELLİ OLDUGRAND MODEL OF TÜRKİYE FİNALİNDE KAZANANLAR BELLİ OLDU
Şöhret olmadan önceki mesleğini açıkladıŞöhret olmadan önceki mesleğini açıkladı
Memati’nin sevgilisiydi! Kurtlar Vadisi’nin Gamze’si son haliyle şaşırttıMemati’nin sevgilisiydi! Kurtlar Vadisi’nin Gamze’si son haliyle şaşırttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Göğüs şovda düğmesi açılmıştı! Ünlü fenomen bombayı patlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Davet tarzına beğeni yağdı! Derin dekoltesiyle büyüledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hem bacak hem de göğüs dekoltesiyle şov yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eleme adayı kim oldu? MasterChef’te dokunulmazlığı kim aldı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çekte ibraz yasağının süresi 2 yıl daha uzatılıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Atatürk’ün karizması başka… Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri üniformalı meşhur pozunun kamera arkası videosu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şırnak’ta tır ile taksi çarpıştı. 2 kişi öldü 1’i ağır 5 kişi yaralandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar ve Euro güne böyle başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Balıkesir’de 3.5 büyüklüğünde deprem!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Almanya’dan ret verilen vizelerin gerekçesini açıklamaya ret!
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar ve Euro güne böyle başladıKasım 22, 2023-9:24 am
Balıkesir’de 3.5 büyüklüğünde deprem!Kasım 22, 2023-9:22 am
Endonezya’da korkutan deprem!Kasım 22, 2023-9:11 am
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da 6,7 büyüklüğünde depremKasım 22, 2023-9:11 am
7 ilde Narkogüç Operasyonu: 13 şüpheli yakalandıKasım 21, 2023-9:22 am
Steam dolarla satışa başladı!Kasım 21, 2023-9:21 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir’e gidecek!Kasım 21, 2023-9:20 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !