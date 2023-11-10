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Çin’den deflasyon sinyalleri gelmeye devam ediyor

Çin’den deflasyon sinyalleri gelmeye devam ediyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Kasım 2023 - 10:26

Çin bankaları, emlak sektörü krizi sonrasında sorunlu kredilerinin daha fazlasını varlığa dayalı menkul kıymetler (ABS) olarak satıyor.

Cn-abs.com’un verilerine göre, ABS tahvil satışları ilk 10 ayda yıllık yüzde 88 artışla 33,8 milyar yuan’a (4,6 milyar dolar) yükseldi ve satışın çoğunluğu kamu bankaları ve iştirakleri tarafından gerçekleştirildi. Bu rakam, 2016’ya kadar uzanan verilerde karşılaştırılabilir dönemdeki en yüksek toplam.

Bankaların büyük ölçüde batık mortgage kredilerinden oluşan ABS ürünlerini pazarlamaları, emlak sektörü krize girmeye devam ettiği sürece durmayabilir. Riskli olarak algılanan ürünlerle daha fazla uğraşmaları da muhtemelen ülke gözlemcileri arasında kaşları kaldıracaktır.

“Bankalar sorunlu varlıklarını elden çıkarma baskısı altında. Varlık menkul kıymetleştirme etkili araçlardan biri” diye konuşan China Merchants Securities Co. analisti Liao Zhiming, artan batık krediler nedeniyle bankaların hala daha fazla ihraç yapma ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

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