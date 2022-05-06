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Çiğköftecide dehşet

Çiğköftecide dehşet
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06 Mayıs 2022 - 8:51

Şişli’de kaldırımda yürüyen 2 çocuk çiğköfteciye torpil attı. Çiğköfteci Erol İnanır ve oğulları Yakup ile Yusuf İnanır, o sırada sokaktan geçen yaşları küçük 3 çocuğu torpil atan çocuklar zannederek içeri soktu. Çiğköfteci baba ve oğulları, çocukları dövdükten sonra karanlık bodrum kata kilitledi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

İstanbul Şişli’de yaşları 13 olan Egemen O., Mustafa Taha K. ve Fırat E., 28 Nisan günü saat 22.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde kaldırımda yürüyordu. Çiğköftecinin önüne geldikleri sırada önlerinde yürüyen başka 2 çocuk, içeri Torpil atarak kaçtı. Çiğköfteciden çıkan işyeri sahibi Erol İnanır ve 2 oğlu Yusuf ile Yakup İnanır , kaldırımda yürüyen 3 çocuğu torpil atan çocuklar zannederek yakaladı ve zorla içeri soktu. Daha sonra da darp ederek bodrum kata kilitledi. Katın girişini de demir bir kapakla kapattıktan sonra çocuklar çıkamasın diye kapağın üstüne içecek dolabı koydu. Ardından da bodrum katın ışıklarını kapattı.

‘BODRUMA KİLİTLEDİLER’

Çocuklardan Egemen O., cep telefonuyla babası Metin O.’yu arayarak yardım istedi. Baba Metin O. hemen çiğköfteciye geldi. Bir yandan da polisi arayarak şikâyetçi oldu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede işyerine gelerek Çiğköfteci baba ve oğullarını gözaltına aldı. Çocuklar ve 3 şüpheli ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Darp raporu da alan çocuklar verdikleri ifadede, “Bizi torpil atan çocuklar zannederek yakaladılar ve zorla içeri soktular. Israrla atanın biz olmadığını söyledik, dinlemediler. İşyerinde bize tokat atarak bodrum kata indirdiler ve ‘Sizi burada üç gün bekleteceğim ailenize teslim etmeyeceğim’ diye bağırdılar” dedi.

AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

Şüpheliler ise verdikleri ifadede, “Bu çocuklar işyerimize torpil atarak müşterileri rahatsız ediyordu. Çocukları defalarca uyardık. Bu duruma devam etmeleri üzerine yakaladık ama çocuklara bir şiddet uygulamadık. Ailelerini çağırmalarını söyledik. Ailelerine şikâyet edeceğimizi söyledik. Aileleri geldi çocukları teslim almayarak polis çağıracaklarını söylediler. Bizim amacımız çocukları uyarmaktı, başka bir amacımız yoktu” dedikleri öne sürüldü.

Emniyet’teki sorgularının ardından ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla adliyeye çıkarılan 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Erol, Yusuf ve Yakup İnanır’ın serbest kalmasına 3 çocuğun ailesi tepki gösterdi.

 

Çiğköftecide dehşet

 

SERBEST KALDI

Çiğköfteci ve 2 oğlunun serbest kalması tepki çekti. Çocuklardan birinin babası Metin O., “Kararı duyunca şoke olduk, tutuklanmalarını bekliyorduk. Bir çocuk bu korkuyu kaldırabilir mi? Psikolojisi çok bozuk” dedi.

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