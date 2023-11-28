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Cezaevindeki Dilan Polat mektup gönderdi: ‘Hayatın bir cilvesi’

Cezaevindeki Dilan Polat mektup gönderdi: ‘Hayatın bir cilvesi’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Kasım 2023 - 12:54
Kara para aklama ile vergi kaçırma suçlarından tutuklanan ve eşini arayarak “İntihar edeceğim” diyen Dilan Polat, avukatları aracılığıyla tek sayfalık bir mektup gönderdi.

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