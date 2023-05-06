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Canlı Anlatım: Antalyaspor Beşiktaş maçı

Canlı Anlatım: Antalyaspor Beşiktaş maçı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Mayıs 2023 - 21:04

Antalyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig’in 33. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

VAR HAKEMİ HAKAN CEYLAN

Antalyaspor – Beşiktaş karşılaşmasında Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını, Serkan Çimen ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. AVAR’da ise Suat Arslanboğa ve Ali Saygın Ögel bulunacak.

Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği altı Süper Lig maçının üçünü kazanan Antalyaspor, lig tarihinde ilk kez İstanbullu rakiplerine karşı bir sezonda dört iç saha galibiyeti almak istiyor. Süper Lig’de oynadığı son 10 maçı kaybetmeyen ve bu süreçte mağlubiyet almayan tek takım olan Beşiktaş, aynı zamanda en fazla puan toplayan ve en yüksek gol averajına sahip ekip konumunda.

Bu sezon Süper Lig’de en fazla gole sebep olan hata yapan takım Antalyaspor. Beşiktaş ise şu ana kadar rakiplerinin yaptığı hatalar sonucu dört gol buldu. Süper Lig’deki son beş golünü kafayla atan Veysel Sarı, Antalyaspor’un Beşiktaş filelerine gönderdiği son golü bu şekilde kaydeden isimdi. Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun’un Süper Lig kariyerinde Antalyaspor’dan daha fazla gol attığı tek takım Konyaspor.

Beşiktaş bu sezon Vincent Aboubakar’ın gol attığı yedi Süper Lig maçını da kazandı. Senegalli golcü bu sezon Mauro Icardi’nin (Kasım 2022-Nisan 2023) ardından fileleri havalandırdığı üst üste sekiz karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ikinci oyuncu olmak için sahaya çıkıyor. Beşiktaş’a rakip olduğu iki Süper Lig maçından da beraberlikle ayrılan Nuri Şahin’in, teknik direktörlük kariyerinde üç kez berabere kaldığı bir takım yok.

Süper Lig kariyerindeki 600’üncü maça çıkmaya hazırlanan Şenol Güneş, lig tarihinde Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba’nın ardından bu sayıya ulaşan üçüncü teknik direktör olacak.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00’da başladı. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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