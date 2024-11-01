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Cadılar Bayramı dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Cadılar Bayramı dehşeti: Ölü ve yaralılar var
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2024 - 14:26

17 yaşındaki silahlı saldırgan Orlando şehir merkezinde Cadılar Bayramı’nı kutlamak için toplanan kostümlü kalabalığa ateş açtı.

Cadılar Bayramı dehşeti: Ölü ve yaralılar var

DIŞ HABERLER SERVİSİ – Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Florida eyaletine bağlı Orlando’da Cuma sabahı Cadılar Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapan şehir merkezinde gerçekleşen toplu silahlı saldırıda en az 2 kişi öldürüldü.

Birçoğu nakit para ödüllü kostüm yarışmasına katılanlardan oluşan şehir merkezindeki kalabalık, CBS’in haberinei göre bir anda gece kulübü kompleksi The Block’un dışında silah sesleri duydu. Orlando Polis Şefi Eric Smith, basın toplantısında, polisin Central Boulevard ve Orange Avenue’da sabah 01.07 civarında silah sesleri duyulduğuna dair ihbarlar aldığını söyledi.

Polis raporlarına göre birkaç dakika sonra da bir blok kuzeydeki Washington Caddesi ve Orange Avenue’da ikinci bir silahlı saldırı bildirildi. İki saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Yaralanan altı kişi ise yerel hastanelere kaldırıldı. Kurbanların yaşlarının 19 ile 31 arasında değiştiği bildirildi.

Cadılar Bayramı dehşeti: Ölü ve yaralılar var

 

SALDIRGAN YERE SERİLDİ

Polisler, kalabalığa ikinci kez ateş açtıktan sonra 17 yaşındaki Jaylen Dwayne Edgar olduğu belirlenen silahlı saldırganı yakaladı, onu hareketsiz bıraktı ve tutukladı.

17 yaşındaki saldırganın 2023’te bir hırsızlık vakasında da yakalandığı ortaya çıktı. Smith, basın toplantısı sırasında, silahlı saldırının gerçekleştiği anın şehir merkezindeki gece hayatından birden fazla video gösterdi.

ABC’nin haberine göre olay yerine yakın bir polis memuru, genç silahlı adamı gördü, bacaklarını çekerek onu yakaladı ve yere serdi. Polis Şefi Eric Smith, “Ateş seslerini duydukları anda, polis memurlarının hiçbiri diğer yöne gitmedi, kalabalığa uymadılar. Çoğunun arasında küçük bir koruma vardı, neler olup bittiğini görmek için taramaya başladılar ve sonra hareket ettiler, herkesi güvende tutmak için harekete geçtiler, memurlarımızla gurur duyuyorum” dedi.

HEDEFİ TOPLU SALDIRIYDI

“Cadılar Bayramı yılın en yoğun gecelerinden biridir, bu her zaman böyle olmuştur” diyen Smith, Cadılar Bayramı’nda ekstra önlem alındığını söyledi.

Polis, silahlı saldırının arkasındaki nedeni henüz açıklamadı. Yetkililer, Edgar’ın kalabalığın arasından birkaç memurun yanından geçerken toplu bir silahlı saldırı gerçekleştirmeye kararlı olduğuna inanıyor.

Eyalet Savcısı Andrew Bain, Edgar’ın yetişkin olarak suçlanmasına yol açan “birkaç ağırlaştırıcı etken” olduğunu söyledi.

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