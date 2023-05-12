Boşanmak isteyen eşe, “molotof”lu tehdit!

Mecidiye Mahallesi’ndeki olayda iddiaya göre, eşi Serkan Öztürk (40) tarafından şiddet gören üç çocuk annesi H.Ö., yaklaşık 15 önce babasının evine yerleşti.
Kayınpederi Aydın Birlik’in evinin önüne gelen Serkan Öztürk, dışarıda çocuklarını gördükten sonra kayınpederini arayarak kendisi ile görüşmek istedi. Kayınpederi ile iletişim kurmayan Öztürk, silah ve molotofkokteyli ile yukarı çıktı.
Güvenlik kamerasının önünde ise 18 yaşındaki oğlunun beklemesini istedi. Kapının açılmamasının ardından Öztürk, elinde silahla bağırarak tehditler savurdu. Daha sonra yanında getirdiği molotofkokteyli evin kapısına bırakarak olay yerinden kaçtı. H.Ö.’nün KADES (Kadın Acil Destek) uygulamasını kullanarak ihbarda bulunması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri eve geldi.
Polisin çalışmasıyla 1 günde yakalanan Öztürk, “Silahla Tehdit ve Hakaret” suçundan 5 Mayıs’ta tutuklandı. Öztürk, 5 gün sonra ise serbest bırakıldı. Kızının, torunlarının ve kendisinin can güvenliği olmadığını belirten Aydın Birlik, Öztürk’ün yakalanmasını istedi.
“İŞKENCE YAPIYORDU”
Yaşananları anlatan Aydın Birlik, “Biz kendisiyle 14 aydır uğraşıyoruz. Çocuklarını, eşini evden kovdu. Ağlayarak bana geldiler, ben de sahip çıktım. Eşine işkence yapıyordu, annesini de evden kovdu. Madde bağımlısı bir adam. Kameraya baktı ‘Seni öldüreceğim’ diye küfürler ediyordu” dedi.