Biri Bizi Gözetliyor Melih’in son hali sosyal medyada gündem oldu

2000’li yılların popüler yarışmalarından biri olan Biri Bizi Gözetliyor yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip edilmişti. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Melih Değirmenci, Biri Bizi Gözetliyor ile şöhreti yakalamıştı.