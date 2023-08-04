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Bir zam da mutfak tüpüne! 500 lirayı geçti

Bir zam da mutfak tüpüne! 500 lirayı geçti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ağustos 2023 - 17:17

Otogaza gelen 2 lira 3 kuruşluk zamdan sonra 460 lira olan mutfak tüpüne de 40 lira birden zam geldi. İşte güncel fiyatlar…

Önceki gün otogaza gelen 2 lira 3 kuruş zamdan sonra mutfak tüpünün fiyatı 460 liradan 500 liraya çıktı. Kadirlili tüp satıcısı zamdan dolayı satışların düştüğünü ifade etti. Tokgöz “Vatandaş tüp almıyor hatta arayan da almıyor” dedi.

Tüp satıcısı Furkan Tokgöz şunları söyledi:

“Normalde tüp satışlarımız 460 liraydı ve bir gün içerisinde 500 liraya çıktı. Arayan müşterilerimizle çok problem yaşıyoruz. Fiyatı çok yüksek buluyorlar. Piknik tüpümüz 85 liraydı bir gün içinde 95’e çıktı. Bu satışımızı da etkiliyor. Vatandaş tüp almıyor hatta arayan da almıyor. Mesela dün bir müşterimiz aradı fiyatını öğrenince ‘tamam kalsın o zaman’ dedi. Yani vatandaşı çok etkiliyor. Tüp fiyatı aşırı bir şekilde arttı. Vatandaşlar çok kötü bir durumda.

“HİÇ KİMSE NE TÜP ALIYOR NE SU ALIYOR”

Suya da aşırı bir zam geldi. Eskiden müşterilerimiz çoktu, mesela günde 50 damacana satarken şu an satışımız aşırı düştü 20-25, yarı yarıya su satışımız düştü. Müşteriler arıyor su fiyatına da çok pahalı diyor. Bu durumda bunlara bir çare bulunmasını istiyoruz. Su 35 liradan 50’ye çıktı, 60’a çıktı. Damacana 40 liraydı şu an 60 lira. Mazottan dolayı çünkü her şeye zam geliyor. Hiç kimse memnun değil bu zamlardan dolayı. Hiç kimse ne tüp alıyorlar ne su alıyorlar ve bu dükkânda işler dönmüyor. İki eleman çalıştırıyoruz çok aşırı bir yoğunluk olması gerekiyor ama elemanlarımızın hepsi burada yatıyorlar uyuyorlar.”

GÜNCEL MUTFAK TÜPÜ FİYATLARI

Aygaz firmasının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 12 kg mutfak tüpünün satış fiyatı 520 TL olarak belirlendi. İzmir için fiyat açıklaması yapan Aygaz 12 kg mutfak tüpünün satış fiyatının 501 TL olarak belirlendiğini bildirdi.

Tüp fiyatlarının Aygaz firması özelinde en ucuz olduğu illerden birisi de Ankara oldu. Ankara’da Aygaz bayileri 12 kg mutfak tüpünü 497 TL’den satıyorlar.

Bir diğer firma olan İpragaz’ın da fiyatlarında 500 TL barajına ulaşıldığı görülüyor. İstanbul’da İpragaz bayiler 12 kg mutfak tüpünü 500 TL’ye satmaya başladıkları görülüyor. Türkiye’de yaygın bayi ağına sahip firmalardan birisinin de Milangaz olduğu biliniyor. Milangaz’ın da fiyatlarında 500 TL barajının aşıldığı görülüyor. Bu firmaya bağlı bayiler de İstanbul’da 12 kg mutfak tüpünü 503 TL’den satıyorlar. Diğer illerde de benzer fiyatların olduğu görülüyor.

Öte yandan tüp firmaları tarafından zamlı fiyatlar uygulanırken kısa bir süre içerisinde yeni bir zammın gelmeyeceğinin de garantisi verilmiyor. Gelişmeleri vatandaşlar hayretle takip etmeyi sürdürüyorlar.

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