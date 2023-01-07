Beşiktaş’ı deviren Bahçeşehir Koleji’nden art arda 4. galibiyet!

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş Emlakjet’i 71-67 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji 7. galibiyetini alırken Beşiktaş 11. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji’nde Yiğit Arslan 24 sayı, 6 ribaunt; Jerry Boutsiele 13 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 2 blok; Muhammet Baygül ise 11 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle öne çıkan isimler oldu.

Mücadele sonrası konuşan Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak; “Maçın başında iyi hücum ettiğimizi düşünüyorum. Ama boş atışları değerlendiremedik. Çok yakın ve az skorla bitti maçın ilk yarısı. Üçüncü periyottan sonra Yiğit Arslan’ın ayrı bir katkısı oldu. Arslan gibi mücadele etti ve bizim skoru kontrol etmemize yardımcı oldu. Deplasman maçları bu sezon ayrı bir zor geçiyor. Kazandığımız için mutluyum.” dedi.