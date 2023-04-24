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‘Bergen’ filminin senaryosu davalık oldu! “Sahtecilik yaptılar!”

‘Bergen’ filminin senaryosu davalık oldu! “Sahtecilik yaptılar!”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Nisan 2023 - 11:49
Vizyonda olduğu dönemde büyük gişe başarısı yakalayan “Bergen” filmi davalık oldu. ‘Acıların kadını’ lakaplı şarkıcı Bergen’in hayatını anlatan filmin senaristleri Sema Kaygusuz ile Yıldız Bayazıt, maddi ve manevi haklarını ihlal ettikleri iddiasıyla yapımcı Mine Şengöz ile Orkestra Yapım’a dava açtı.
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