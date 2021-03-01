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Başdanışmana ‘Şeyma Subaşı’ Şoku

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Başdanışmana ‘Şeyma Subaşı’ Şoku
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27 Mart 2021 - 17:16
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Sosyal medya üzerinden Şeyma Subaşı’na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, iki yıl önce Şeyma Subaşı hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yerel seçimlerde başkanlık için yarışan ve seçimi %42,83 oy ile ikinci sırada tamamlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Bilcümle taklacılar, Acun’dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp, üzerine bir de dava adamlığı adına habire vecizeler paylaşmazlar mı! Ahlak üzerine ahkam kesmezler mi!” ifadelerini kullanmıştı.

5 AY HAPSİNE KARAR VERİLDİ

Bu sözlerin ardından Şeyma Subaşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Emek Emre aracılığıyla hakaret suçundan kamu davası açmıştı. Dava kapsamında yapılan soruşturma neticelendi. Eski Başkan Hüseyin Sözlü hakkında Asliye Ceza Mahkemesi, Şeyma Subaşı’na karşı hakaret suçunu işlediğine karar verip 5 ay hapis cezasına hükmetti.

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Başdanışmana ‘Şeyma Subaşı’ Şoku
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