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Barış Pehlivan davasında flaş karar! Avukatı açıkladı

Barış Pehlivan davasında flaş karar! Avukatı açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Ekim 2023 - 10:00

Avukat Hüseyin Ersöz, Maltepe Açık Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Barış Pehlivan’ın tutukluluğuna itiraz talebinin Silivri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini duyurdu.

Maltepe Açık Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet yazarı Gazeteci Barış Pehlivan adında, İnfaz Hakimliği kararına yapılan itiraz reddedildi.

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından paylaşımında, “Gazeteci Barış Pehlivan adına İnfaz Hakimliği Kararına yaptığımız itiraz Silivri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Temmuz ayında yürürlüğe giren “yeni infaz düzenlemesi” ile hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verilmesinin önünde hukuken bir engel olmamasına karşın, Gazeteci Barış Pehlivan, Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulmaya devam ediliyor.

Bu Karara karşı da Kanun Yararına Bozma ve AYM Bireysel Başvuru süreçlerini başlatacağız ancak Denetimli Serbestlik Kararının Kaldırılmasına gerekçe gösterilen davanın Kasım ayındaki duruşmasında, Beraat Kararı çıkmaz ise Barış Pehlivan 2024 yılı Mart ayına kadar cezaevinde kalmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.

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