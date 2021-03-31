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Barajlardaki Doluluk Oranı Açıklandı!

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Barajlardaki Doluluk Oranı Açıklandı!
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31 Mart 2021 - 12:48
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Su Şurası’ndan çıkacak neticelerle Su Kanunu çıkarmayı hedefliyoruz. Kanunla suyun tahsisi ve yönetimine ilişkin konular belirlenecek. Türkiye geneli içme suyu barajlarında 31 Mart 2020’de yüzde 58 doluluk varmış, şu an yüzde 52 doluluk bulunuyor.” dedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AA Editör Masası’nda, gündeme dair soruları yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Su Şurası’ndan çıkacak neticelerle Su Kanunu çıkarmayı hedefliyoruz. Kanunla suyun tahsisi ve yönetimine ilişkin konular belirlenecek. Türkiye geneli içme suyu barajlarında 31 Mart 2020’de yüzde 58 doluluk varmış, şu an yüzde 52 doluluk bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu

Bakan Pakdemirli, “Türkiye geneli enerji barajlarında geçen yıl yüzde 48 doluluk varken, şu anda yüzde 41 doluluktayız. Sulama barajlarında ise 31 Mart 2020’de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var. ” açıklamasında bulundu

İstanbul ve İzmir ve Ankara için bu yıl suyla ilgili problem görünmediğini açıklayan Pakdemirli, “Baraj doluluk oranı Ankara’da yüzde 12, İstanbul’da yüzde 72, İzmir’de de yüzde 76 civarında.” dedi

Pakdemirli, “Sulama alanında 19 yılda 255 milyar liralık yatırım yaptık. Bu dönemde inşa edilen 600 baraj, Cumhuriyet tarihinde yapılanın iki katı. Arazi toplulaştırmanın ötesinde ‘beraber üretim’ konusunda yapılması gereken şeyler var. Arazi bankacılığı, arazi kullanım planları ve toplulaştırmayı birlikte değerlendirmek gerekiyor. Yakın zamanda hem yol haritası hem ilgili araçlar ve mevzuat değişikliklerine ilişkin kamuoyuyla paylaşacağımız konular olacak.” açıklamasında bulundu

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