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Azerbaycan, Karabağ’da harekete geçti! Antiterör operasyonu başlatıldı…

Azerbaycan, Karabağ’da harekete geçti! Antiterör operasyonu başlatıldı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Eylül 2023 - 13:30

Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ediyor. Bu sabah Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polisin şehit olduğu bildirilmişti. Azerbaycan’dan flaş bir karar geldi. Buna göre; Karabağ’da ‘antiterör operasyonu’ başlatıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da “anayasal yapıyı yeniden tesis etmek” amacıyla terörle mücadele operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “geniş çaplı provokasyonların bastırılmasının” ve Ermenistan askerlerinin bölgeden çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bakü, “Önlemler kapsamında, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin ön cephedeki mevzilerin ve derin, uzun vadeli ateş noktalarının yanı sıra muharebe varlıkları ve askeri tesislerin yüksek hassasiyetli silahlarla kullanılamaz hale getirildiğini” ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor” açıklamasında bulundu.

ERMENİ SİLAHLI KUVVETLERİNİN DERHAL ÇIKARILMASI İSTENMİŞTİ

Azerbaycan geçtiğimiz günlerde Ermeni silahlı kuvvetleri personelinin Karabağ’dan derhal çıkarılmasını, Karabağ’da Ermenistan’a bağlı olan sözde rejimin askeri ve sözde “hükümet” yapılarının feshedilmesini talep etmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından ayrıca Azerbaycan’ın karşı tarafın ısrarla sürdürdüğü provokatif adımlarla karşı karşıya kaldığı ve Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeniler tarafından yapılan sözde “cumhurbaşkanlığı seçimleri”nin bunun açık bir örneği olduğu bildirildi.

ERMENİ GÜÇLERİN DÖŞEDİĞİ MAYIN PATLAMIŞTI

Öte yandan Karabağ’da gerilim devam ediyor. Karabağ’da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polisin şehit olduğu bildirilmişti.

Azerbaycan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada; terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ’daki yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu Azerotoyol çalışanı 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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