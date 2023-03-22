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AYM’den HDP’nin talebine ret

AYM’den HDP’nin talebine ret
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22 Mart 2023 - 11:45
Anayasa Mahkemesi, HDP’nin sözlü savunmayı seçim sonrası yapma talebini reddetti.Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin sözlü savunmayı seçim sonrası yapma talebini reddetti.

HDP, parti hakkında açılan kapatma davası kapsamında 14 Mart’ta yapacağı sözlü savunmanın, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üç ay ertelenmesi için AYM’ye başvurmuştu. AYM, HDP’nin talebi üzerine sözlü savunma için 11 Nisan 2023 tarihini belirlemişti.

HDP’nin avukatları, bu karar üzerine, 15 Mart’ta bir kez daha AYM’ye başvurmuş ve sözlü savunmanın 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerden sonraki bir tarihe ertelenmesini talep etmişti. AYM, bugün aldığı kararla HDP’nin sözlü savunmanın seçim sonrasına ertelenmesi talebini reddetti.

kaynak: ekonomim.com

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