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Avrupa’da Türk gecesi: Fenerbahçe ve Galatasaray 3 puan peşinde

Avrupa’da Türk gecesi: Fenerbahçe ve Galatasaray 3 puan peşinde
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Kasım 2024 - 15:50

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, zorlu karşılaşmalarda 3 puan arayacak.

Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Malmö’yü 2-1 yenerek ülke puanına katkı sağladı.

Diğer temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe ise bugün zorlu rakipleriyle kozlarını paylaşacak.

İşte detaylar…

GALATASARAY – TOTTENHAM

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham’ı konuk edecek.

Ali Sami Yen’de saat 20.45’te başlayacak müsabaka, TRT 1’den yayımlanacak.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna namağlup eden sarı-kırmızılı takım, “Kupa 2″de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi.

Tottenham ise Avrupa Ligi’ndeki yoluna 3’te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi, 9 puan ile averajla ikinci sırada yer aldı.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert; Torreira, Sara, Barış, Yunus, Icardi, Osimhen.

Tottenham XI: Forster, Porro, Dragusin, Davies, Udogie, Bissouma, Bentancur, Maddison, Johnson, Son, Solanke.

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AZ ALKMAAR – FENERBAHÇE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

AZ Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Beaton’ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olacak. Maç TRT 1’den yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi’ne 2-1’lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda’da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı.

Jose Mourinho’nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor.

Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2’lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.

MUHTEMEL 11’LER

AZ Alkmaar XI: Owusu-Oduro, Maikuma, Dekker, Penetra, De Wit, Clasie, P. Koopmeiners; Lahdo, Mijnans, Poku, Parrott.

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

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