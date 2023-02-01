AURA RENKLERİ

İnsan madde boyutunda kendisini fiziksel olarak koruyabilen bir canlıdır insanın ruhsal olarak kendisini koruduğu manyetik alana ise ”aura” denir. Güçlü bir auraya sahip olduğunu hissettiğimiz insanlar eterik ( enerjik ) auraya sahiptirler. Dışarıdan algılanamayan aura ise spiritüel ( ruhsal ) aura olarak isimlendirilir.

Auramız ne kadar güçlü olursa manyetik etkimiz hayatımız üzerinde o kadar artar ve istediğimiz her şeyi kolaylıkla yaşamımıza tezahür ettirebiliriz.

Peki aura rengimizi nasıl bulabiliriz ?

Doğum tarihinizde bulunan yıl olarak sayıların toplamını yaparak biraz sonra açıklayacağım renkler ve sayılarına göre çıkan sonucu öğrenebilirsiniz aynı zamanda uyumadan önce karanlık bir ortamda zihniniz alfa frekansında titreşirken ruh halinizi iki kaşınızın arasında bulunan üçüncü gözünüze odaklayarak aura renginizin yansımalarını gözleriniz kapalıyken ışık parçacıkları halinde görebilirsiniz.

Kırmızı (1) Kök çakra ve yaşamla bağlantı noktasını temsil eder. Kırmızı aura rengine sahip olan insanlar yaşamın her saniyesini tutku ile yaşar ve dünyevi boyutta güçlü enerjiye sahiptirler. Negatif enerjilere karşı korumaları çok güçlüdür. Şeytani ve diğer tüm ateş elementini temsil eden enerjiler bu gruba dahildir.

Turuncu (2) Sakral çakrayı temsil eden aura rengidir, genel olarak bolluk ve bereket enerjisini temsil ederken turuncu aura rengine sahip olan insanlar hem sosyal hem bireysel olarak yetenekli ve seksüel enerjisi çok güçlü olan kişilerdir. Aşk tanrı ve tanrıçaları

Venüs’ü temsil eden bütün cinsel cazibe ve dişil enerjisi yüksek olan insanlar bu gruba dahildir.

Sarı (3) Solar plexus çakrasını temsil eden aura rengidir. Sarı aura rengine sahip olan insanlar yaratıcı ve hayal gücü çok gelişmiş olan kişilerden oluşur. Gerçek bir lider aynı zamanda koruyucu nitelikteki tüm meleksi ve güçlendirici ruhlar bu gruba dahildir.

Yeşil (4) Kalp çakrasını temsil eden, yeşil aura rengi güçlü olan insanlar paylaşmayı seven aynı zamanda sağduyusu ve hisleri güçlü olan kişileri temsil eder. Gerçek bir empat olmak ile birlikte canlıları çok iyi anlayan, sağ duyuları gelişmi, doğuştan şifacı ruhlardır. Enerjisel olarak tasavvufi konulardan etki alır ve çok güçlü ilim sahibi olurlar.

Mavi (5) Boğaz çakrasını temsil eden, mavi aura rengi güçlü olan insanlar huzur veren enerjileri ile bulundukları her ortamın enerjisini yumuşatarak şifalandıran ruhlardır. Özellikle ikili ilişkilerde çok başarılı olan kişiliklerdir aynı zamanda gelişmiş iletişim duyulaeı sayesinde içsel olarak dengede ve güven dolu insanlardır. Periler ve mistik sihirli enerjiler bu gruba dahildir.

İndigo (6) Üçüncü göz çakrası ile bağlantılı olan aura rengidir. Çivit mavisi aura rengine sahip olan insanlar genel olarak madde ötesi boyutlar ile kolaylıkla iletişim kurabilen, insanın içine doğan hislerden çok daha güçlü bağlantılar kurarak bilinç ötesi düşünebilen araştırmayı çok seven her hafızadan düşünce okuyabilen, ruh bütünlüğü yüksek olan kişilerden oluşur. Matematiksel, bilimsel ve astral enerjiler bu gruba dahildir.

Mor (7) Tepe çakrasını temsil eden aura rengidir. Mor aura rengine sahip olan insanlar bulundukları her ortamın enerjisini yükselten, imajinasyon yeteneği çok gelişmiş ve spiritüel olarak çeşitli ritüelleri kolaylıkla uygulayabilen duygularını genel olarak içinde yaşayan insanlardan oluşur. Mor aura rengine sahip olan insanların telekinezi,parapskoloji,metafizik gibi bilinç ötesi yaklaşımlara enerjisi kolaylıkla adapte olur aynı zamanda mor aura rengi zenginliğin ve lüksün sembolüdür maji ve ökült enerjiler bu gruba dahildir.

Tüm bu bilinç ötesi yaklaşımların duyusal olarak gerçek mekanizmasını dengede tutmak ruhsal bütünlüğümüzü güçlendirirken diğer tüm yaşam faaliyetlerimizi de fiziksel olarak koruma altına alır. Sevgili siz kendinizde eksik olduğunu hissettiğiniz renkleri yaşamınıza dahil edebilir bunun için özellikle doğal taşların güçlü enerjilerinden faydalanabilirsiniz. Tükettiğimiz her şey auramıza da yansır, düşüncelerimiz yaşam biçimimizi kuvvetle dönüştüren enerji merkezlerimizdir.