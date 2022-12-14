Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Asgari ücrette ikinci toplantı bugün

Asgari ücrette ikinci toplantı bugün
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
14 Aralık 2022 - 9:36

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bugün saat 14:00’te gerçekleşecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin komisyon bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bugün saat 14:00’te gerçekleşecek.

NET ASGARİ ÜCRET 5500 LİRA

İlaç fiyatlarına kur düzenlemesiİlaç fiyatlarına kur düzenlemesi

Asgari Ücret 2022 yılı için 5500 lira net olarak ödeniyor. Yapılan anketler neticesinde ortak kanı olarak 7 bin 845 lira ortaya çıktı. Bu rakam üzerinden pazarlıkların yapılması öngörülüyor.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlaç fiyatlarına kur düzenlemesiİlaç fiyatlarına kur düzenlemesi
Şırnak’ta petrol sevinci! Tankerlerle taşınıyorŞırnak’ta petrol sevinci! Tankerlerle taşınıyor
Sanayi üretimi verisi belli olduSanayi üretimi verisi belli oldu
Orta gelirliye konut müjdesi! Gelire göre farklı faiz oranı geliyorOrta gelirliye konut müjdesi! Gelire göre farklı faiz oranı geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !