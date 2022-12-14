Asgari ücrette ikinci toplantı bugün

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin komisyon bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bugün saat 14:00’te gerçekleşecek.

NET ASGARİ ÜCRET 5500 LİRA

Asgari Ücret 2022 yılı için 5500 lira net olarak ödeniyor. Yapılan anketler neticesinde ortak kanı olarak 7 bin 845 lira ortaya çıktı. Bu rakam üzerinden pazarlıkların yapılması öngörülüyor.