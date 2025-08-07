ARKA SOKAKLAR’IN YENİ YÜZÜ: SARP LEVENDOĞLU “BOZO” OLARAK EKRANDA!

Cuma akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, 20. sezonuna güçlü bir oyuncu transferiyle giriyor. Sarp Levendoğlu, yeni sezonda izleyiciyle buluşacak.

“Bozo” Karakteriyle Geliyor

Levendoğlu, dizide Emniyet İstihbarat’ta görevli Barış Bozoğlu karakterini canlandıracak. “Bozo” lakabıyla tanıtılan karakter, sınır hattında görev almış, zeki ve karizmatik bir polis profili olarak senaryoda yer alacak.

Yapım Ekibi ve Kadro

Dizinin yapımcılığını D Media üstlenirken, senaryo Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul tarafından yazılıyor. Yönetmen koltuğunda Baran Özçaylan ve Eray Koçak yer alıyor. Kadroda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu ve Burak Satıbol gibi isimler bulunuyor.