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Akdeniz’de ABD’ye ait askeri uçak düştü!

Akdeniz’de ABD’ye ait askeri uçak düştü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Kasım 2023 - 18:07
ABD Avrupa Komutanlığı, eğitim faaliyetinde bulunan bir askeri uçağın 10 Kasım’da Akdeniz’de düştüğünü duyurdu.

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