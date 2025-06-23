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AJDA PEKKAN’DAN YABAN EŞEKLERİ TEPKİSİ: HEP BERABER DELİRECEĞİZ!

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Ajda Pekkan’dan Yaban Eşekleri Tepkisi: “Hep Beraber Delireceğiz!”

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, Muğla’nın Datça ilçesi ile Marmaris yolu arasında yaşayan yaban eşeklerinin toplanması ve bazı hayvanların ölmesi üzerine sert bir açıklama yaptı. Pekkan, duruma tepki göstererek, “Hep beraber delireceğiz!” ifadelerini kullandı.

AJDA PEKKAN "HEP BERABER DELİRECEĞİZ!"

“Bu Gidişle Delireceğiz… Hayvanların Yaşam Hakkı Kutsaldır!”

Ajda Pekkan, gazeteci Olcay Ünal Sert aracılığıyla kamuoyuna yaptığı açıklamada:

“Datça’da hamile eşekleri bile topluyorlar. Bir tanesi ölmüş… Bu gidişle hep beraber delireceğiz. Kafa yapısı tam ‘Schindler’s List’ gibi!”
dedi. Pekkan, hayvan haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak yetkilileri göreve çağırdı.

Datça’daki Yaban Eşekleri İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Yaşanan gelişmeler üzerine, 19 Haziran 2025 tarihinde Change.org üzerinde “Yaban eşekleri özgür kalsın” başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı.
Sanatçı Seren Serengil de konuya destek vererek, eşek sahiplenmeyi düşündüğünü ve bölgeye gideceğini açıkladı.

Yaban Eşşeği

Hayvanseverlerden Büyük Tepki

Ajda Pekkan’ın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. “Yaban eşekleri doğada özgür yaşamalı” diyen hayvanseverler, yetkililerden olayla ilgili acil açıklama ve çözüm bekliyor.

AJDA PEKKAN’DAN YABAN EŞEKLERİ TEPKİSİ: HEP BERABER DELİRECEĞİZ!
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