Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti!

4 yıldır aşk yaşayan ve düğün hazırlıkları yapan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, ilişkisini noktaladı. Kural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilişkinin bittiğini söylerken Çelik de birlikte çektirdikleri romantik bir karesini yayınlayan sevgilisine veda etti.

“DOSTÇA VE SAYGIYLA AYRILDIK”

Instagram hesabından sevgilisiyle ortak yaptıkları bir açıklamayı yayınlayan Kural,”Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.