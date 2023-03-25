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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti!

Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti!
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25 Mart 2023 - 14:57

4 yıldır aşk yaşayan ve düğün hazırlıkları yapan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, ilişkisini noktaladı. Kural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilişkinin bittiğini söylerken Çelik de birlikte çektirdikleri romantik bir karesini yayınlayan sevgilisine veda etti.

Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 1

Sayısız filmde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ahmet Kural, 4 yıldır avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşıyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını yayınlayan ve evlilik kararı alan çift, ilişkilerini noktaladı.

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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 2

“DOSTÇA VE SAYGIYLA AYRILDIK”
Instagram hesabından sevgilisiyle ortak yaptıkları bir açıklamayı yayınlayan Kural,”Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 3

ROMANTİK POZLARINI PAYLAŞTI
Çağla Gizem Çelik ise Instagram hesabından ortak açıklamayı paylaşmak yerine Ahmet Kural’ın elini tutarak çektirdiği romantik bir pozu paylaşmayı tercih etti. Kural’a veda eden Çelik, paylaşımına “Her şet gönlünce olsun” notunu ekledi. Kural da Çelik’in paylaşımını kendi hesabından yayınladı. İkili, hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğrafları da kaldırdı.

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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 4
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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 5
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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 6
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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 7
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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 8
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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 9
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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 10
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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 11
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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 12
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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 13
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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 14
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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 15
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Ahmet Kural 4 yıllık ilişkisini bitirdi, sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti! - Sayfa 16

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