Adana Demirspor’dan Mario Balotelli paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Mario Balotelli hakkında taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Murat Sancak’ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kullandığı “Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz.” sözlerine göndermede bulunuldu.

Kulüp, meşhur İki Deli şarkısını ve söz konusu parçanın bilinen bir bölümü olan “İki Deli Bir Araya Gelmemeliydik!” kısmını paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

BALOTELLI BUGÜN İSTANBUL’A GELDİ

Geçtiğimiz günlerde A Spor’a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, taraftarlara İtalyan oyuncunun Çarşamba günü Türkiye’ye geleceği müjdesini vermişti.

Sancak, “Mario Balotelli ile yüzde 85 oranında anlaştık. Balotelli’den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelecek.” ifadelerini kullanmıştı.

Mario Balotelli, Adana Demirspor’la transfer görüşmeleri yapmak için bugün İstanbul’a geldi.