HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun
AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Adana Demirspor’dan Mario Balotelli paylaşımı!

Adana Demirspor’dan Mario Balotelli paylaşımı!
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
17 views
07 Temmuz 2021 - 16:36
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Süper Lig’in yeni takımlarından Adana Demirspor, Mario Balotelli transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Deneyimli oyuncuyla bugün İstanbul’da görüşecek olan Adana Demirspor, transfer ateşini yakan bir paylaşımda bulundu

Adana Demirspor'dan Mario Balotelli paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Mario Balotelli hakkında taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Murat Sancak’ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kullandığı “Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz.” sözlerine göndermede bulunuldu.

Kulüp, meşhur İki Deli şarkısını ve söz konusu parçanın bilinen bir bölümü olan “İki Deli Bir Araya Gelmemeliydik!” kısmını paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

 

BALOTELLI BUGÜN İSTANBUL’A GELDİ

Eda Taşpınar’dan İddialı Mikonos PozlarıEda Taşpınar’dan İddialı Mikonos Pozları

Geçtiğimiz günlerde A Spor’a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, taraftarlara İtalyan oyuncunun Çarşamba günü Türkiye’ye geleceği müjdesini vermişti.

Sancak, “Mario Balotelli ile yüzde 85 oranında anlaştık. Balotelli’den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelecek.” ifadelerini kullanmıştı.

Mario Balotelli, Adana Demirspor’la transfer görüşmeleri yapmak için bugün İstanbul’a geldi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eda Taşpınar’dan İddialı Mikonos PozlarıEda Taşpınar’dan İddialı Mikonos Pozları
Cezayir’de Eymen Bin Abdurrahman Liderliğinde Yeni Hükümet KurulduCezayir’de Eymen Bin Abdurrahman Liderliğinde Yeni Hükümet Kuruldu
Akbank’ta Sistemsel Arıza Nedeniyle Bankacılık İşlemleri YapılamıyorAkbank’ta Sistemsel Arıza Nedeniyle Bankacılık İşlemleri Yapılamıyor
Ankara’da Kızı ve İki Torununu Öldürüp İntihar EttiAnkara’da Kızı ve İki Torununu Öldürüp İntihar Etti
Murat Övüç ”Darp Edildim, Buradan Cesedin Çıkar Dediler!”Murat Övüç ”Darp Edildim, Buradan Cesedin Çıkar Dediler!”
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.