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ABD’den Ukrayna’ya yeni yardım paketi

ABD’den Ukrayna’ya yeni yardım paketi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Eylül 2023 - 14:53

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’ya Batı’nın yardımları devam ediyor. ABD 300 milyon dolarlık yardımı onayladı.

ABD’de Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanlığı’nın bütçesinden Ukrayna’ya yapılması planlanan yardımı öngören tasarıyı oyladı.

Yapılan oylamada tasarı, 117 “hayır” oyuna karşı 311 “evet” oyuyla onaylandı. Ukrayna’ya yapılacak yardımların 2024 Pentagon bütçesine dahil edilmesi, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında gerilime yol açmıştı.

Öte yandan Temsilciler Meclisi, Ukrayna’ya yardımların paketten çıkarılmasının ardından Pentagon’un 826 milyar dolarlık bütçesini de onayladı. Ancak bu onayın, ülkede potansiyel bir kapanmayı engellemeyeceği kaydedildi. Meclis, ayrıca Dışişleri Bakanlığının bütçesine de onay verdi. ABD hükümeti, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. “Hayati personel” kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

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