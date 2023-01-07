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ABD’de şoke eden olay!

ABD’de şoke eden olay!
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07 Ocak 2023 - 14:26

ABD’nin Virginia eyaletinde polis, dün 6 yaşındaki bir erkek çocuğun silahla ‘kasten’ bir öğretmeni vurduğunu duyurdu. Öğretmenin durumunun kritik olduğu belirtilirken olayda başka yaralanan olmadığı vurgulandı.

Her 100 kişiye 120,5 silahın düştüğü ve bireysel silahlanma konusunda dünya birincisi olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bugün güne şoke eden bir olayla başladı…

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖĞRETMENİNİ VURDU

Virginia eyaletinin New Port bölgesinde meydana gelen olayda, Richneck İlköğretim Okulu’nda okuyan 6 yaşında bir erkek çocuğu öğretmenini silahla vurdu.

 

ABDde şoke eden olay 6 yaşındaki çocuk öğretmeni silahla kasten vurdu

ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI, ÖĞRETMENİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Polis Departmanı şefi Steve Drew düzenlediği basın toplantısında,çocuğun 30 yaşındaki öğretmenini tabancayla kasten vurduğunu ve cuma akşamı polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Polis açıklamasında “Şüphelinin, Richneck İlköğretim Okulu’nda okuyan 6 yaşındaki bir erkek öğrenci olduğu belirlendi. Öğrenci gözaltında. Kurbanın bir öğretmen olduğu belirlendi. Yaralanan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu değerlendiriliyor. Soruşturma devam ediyor” ifadelerini kullandı.

SİLAHA NASIL ULAŞTIĞI VE ÖĞRETMENİNİ NEDEN VURDUĞU BİLİNMİYOR 

Yetkililerin yaptığı açıklamada olayın öğleden sonra meydana geldiği ve bir kaza olmadığı vurgulandı.6 yaşındaki çocuğun silaha nasıl ulaştığı ve neden öğretmeni vurduğu konusunda detay verilmedi. Olay sonrası öğrencilerin spor salonunda toplandığı ve hepsinin güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

 

ABDde şoke eden olay 6 yaşındaki çocuk öğretmeni silahla kasten vurdu

“KARA BİR GÜN”Silahlı saldırıdan hemen sonra okulun önünde çekilen fotoğraflarda çocuklar korkmuş ve kafası karışmış görünüyordu, ebeveynler olay yeri bandının yanında duruyor ve düzinelerce polis bölgede devriye geziyordu.

Belediye Başkanı Phillip Jones yaptığı açıklamada, olayın “Newport News için kara bir gün” olduğunu söyledi.

Okulun Pazartesi günü kapalı olacağı, öğrencilere ve velilere psikolojik destek verileceği duyuruldu.

 

ABDde şoke eden olay 6 yaşındaki çocuk öğretmeni silahla kasten vurdu

“GENÇLERİMİZİ SİLAHLARDAN UZAK TUTALIM”Newport News Devlet Okulları’nın müfettişi Dr. George Parker aileleri uyararak “gençlerimizin ellerinden silahları uzak tutmalıyız” dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

“Hala şoktayım. Bugün öğrencilerimiz silahların sadece bir eğitim ortamını değil, aynı zamanda bir aileyi, bir topluluğu da bozmak için neler yapabileceğini öğrendiler.”

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