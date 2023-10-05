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4 katlı binada yangın çıktı

4 katlı binada yangın çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Ekim 2023 - 16:33

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir binanın 4’üncü katında çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Fatih Sultan Mahallesi Tepe Sokak’taki 4 katlı binanın 4’üncü katında çıktı. İddiaya göre, A.A.’nın yaşadığı dairenin mutfak kısmında yangın çıktı.

Dumanlar daireyi kaplarken, A.A. dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle mutfak kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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