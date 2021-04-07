HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

377 Kişinin Mal Varlığına El Konuldu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
377 Kişinin Mal Varlığına El Konuldu
14 views
07 Nisan 2021 - 11:04
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Mal varlıkları dondurulan 205 FETÖ üyesi arasında örgütün elebaşı Fetullah Gülen de bulunuyor. PKK/KCK terör örgütü üyesi 77 kişinin mal varlıkları dondurulurken, elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık bu isimler arasında yer aldı

Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK/KCK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin aralarında yer aldığı 377 kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, FETÖ/PDY, DAEŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi toplam 377 kişinin Türkiye’de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlıkları dondurulan 205 FETÖ üyesi arasında örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in ismi öne çıktı. Listede söz konusu örgüt üyesi Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler yer aldı.

PKK/KCK terör örgütünden 77 kişinin mal varlıkları dondurulurken, elebaşları Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin listede yer alan isimler oldu.

Mal varlıkları dondurulan 9 DHKP/C terör örgütü üyesi arasında ise Musa Aşoğlu ile Hüseyin Fevzi Tekin de yer aldı.

Ayrıca, DAEŞ terör örgütü üyesi 86 kişinin de Türkiye’de bulunan mal varlıkları donduruldu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Wilma Elles’ten Nafaka DavasıWilma Elles’ten Nafaka Davası
Kerem Bursin Ateş PüskürdüKerem Bursin Ateş Püskürdü
Akşener’den Bildiri MesajıAkşener’den Bildiri Mesajı
Kim: Şimdiye kadarki en kötü durumla karşı karşıyayızKim: Şimdiye kadarki en kötü durumla karşı karşıyayız
WhatsApp’a yeni özellikWhatsApp’a yeni özellik
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan: Bildiri buram buram darbe kokuyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Wilma Elles’ten Nafaka Davası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kerem Bursin Ateş Püskürdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akşener’den Bildiri Mesajı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kim: Şimdiye kadarki en kötü durumla karşı karşıyayız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
WhatsApp’a yeni özellik
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uzmanlar Uyardı: Aşı Tercihinde Kriter Yok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TRT’de Darbe Bildirisini Okutan Yarbayın Cezası Belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kıdem Tzminatında Flaş Gelişme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
377 Kişinin Mal Varlığına El Konuldu
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan: Bildiri buram buram darbe kokuyorNisan 7, 2021-12:50 pm
Wilma Elles’ten Nafaka DavasıNisan 7, 2021-12:28 pm
Kerem Bursin Ateş PüskürdüNisan 7, 2021-12:22 pm
Akşener’den Bildiri MesajıNisan 7, 2021-12:14 pm
Kim: Şimdiye kadarki en kötü durumla karşı karşıyayızNisan 7, 2021-12:07 pm
WhatsApp’a yeni özellikNisan 7, 2021-12:01 pm
Uzmanlar Uyardı: Aşı Tercihinde Kriter YokNisan 7, 2021-11:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Kardishan Kardeşlerin Havuz Pozu Olay Oldu

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.