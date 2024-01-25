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Zuhal Topal bikinili pozlarıyla Afrika’yı salladı

Zuhal Topal bikinili pozlarıyla Afrika’yı salladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Ocak 2024 - 14:48

Afrika ülkesi Zanzibar’a seyahat eden 47 yaşındaki ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal’ın bikinili pozları büyük beğeni topladı.

Zuhal Topal bikinili pozlarıyla Afrika'yı salladı - Sayfa 1

Son olarak “Yemekteyiz” programını sunan Zuhal Topal, ocak ayında güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

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Zuhal Topal bikinili pozlarıyla Afrika'yı salladı - Sayfa 2

Tatil için Afrika’yı tercih eden ünlü sunucu, tatil için gittiği Zanzibar’da keyifli günler geçiriyor.

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Zuhal Topal bikinili pozlarıyla Afrika'yı salladı - Sayfa 3

47 yaşındaki Zuhal Topal’ın bikinili paylaşımları, sosyal medyayı salladı.

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Zuhal Topal bikinili pozlarıyla Afrika'yı salladı - Sayfa 4

Fit görüntüsüyle adeta düşman çatlayan Topal, Instagram’da beğeni topladı.

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Zuhal Topal bikinili pozlarıyla Afrika'yı salladı - Sayfa 5

Ünlü ismin bikinili kareleri binlerce beğeni ve yorum geldi, “Ateş gibisin”, “Bu ne güzellik”, “Muhteşem fizik”, “Çok güzelsiniz” yorumları geldi.

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Zuhal Topal bikinili pozlarıyla Afrika'yı salladı - Sayfa 6

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Zuhal Topal bikinili pozlarıyla Afrika'yı salladı - Sayfa 7

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Zuhal Topal bikinili pozlarıyla Afrika'yı salladı - Sayfa 8

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Zuhal Topal bikinili pozlarıyla Afrika'yı salladı - Sayfa 9
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