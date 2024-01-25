Zuhal Topal bikinili pozlarıyla Afrika’yı salladı

Afrika ülkesi Zanzibar’a seyahat eden 47 yaşındaki ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal’ın bikinili pozları büyük beğeni topladı.
Son olarak “Yemekteyiz” programını sunan Zuhal Topal, ocak ayında güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.
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Tatil için Afrika’yı tercih eden ünlü sunucu, tatil için gittiği Zanzibar’da keyifli günler geçiriyor.
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47 yaşındaki Zuhal Topal’ın bikinili paylaşımları, sosyal medyayı salladı.
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Fit görüntüsüyle adeta düşman çatlayan Topal, Instagram’da beğeni topladı.
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Ünlü ismin bikinili kareleri binlerce beğeni ve yorum geldi, “Ateş gibisin”, “Bu ne güzellik”, “Muhteşem fizik”, “Çok güzelsiniz” yorumları geldi.
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