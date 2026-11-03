Zorlu Holding’in Acı Kaybı! Ahmet Nazif Zorlu Hayatını Kaybetti

Türk iş dünyasının önemli isimlerinden, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Zorlu’nun vefat haberini Zorlu Holding duyurdu. İş dünyasında derin üzüntüye neden olan ölümün ardından şirketten duygusal bir açıklama yapıldı.

Türkiye’nin sanayi ve tekstil sektöründe önemli izler bırakan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören 82 yaşındaki iş insanının vefatı, Zorlu Holding tarafından kamuoyuna bildirildi.

Zorlu Holding’den duygusal açıklama

Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamada, Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatından duyulan derin üzüntü dile getirildi. Açıklamada, Zorlu’nun 1953 yılında Babadağ’da temelleri atılan Zorlu Grubu’nu vizyonu ve liderliğiyle Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri haline getirdiği vurgulandı.

Şirket açıklamasında, Zorlu’nun grubun uluslararası ölçekte büyümesine öncülük ettiği ve yaşamı boyunca ülkesi için çalıştığı ifade edildi.

Ahmet Nazif Zorlu kimdir?

1944 yılında Denizli’nin Babadağ ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye’nin tanınmış sanayici ve iş insanları arasında yer alıyordu. Ticaret hayatına genç yaşlarda ailesinin tekstil işleriyle başlayan Zorlu, henüz 15 yaşındayken Trabzon’a yerleşerek burada tekstil ticaretine adım attı.

Genç yaşta ticaret dünyasına giren Zorlu, zaman içerisinde yatırımlarını büyüterek Türkiye’nin önemli şirket gruplarından birinin temellerini attı. 1970 yılında şirket merkezini İstanbul’a taşıyan iş insanı, 1976 yılında ilk üretim şirketi Korteks’i kurdu. 1990 yılında ise farklı şirketlerini Zorlu Holding çatısı altında bir araya getirdi.

Vestel’in büyümesinde önemli rol oynadı

Ahmet Nazif Zorlu’nun iş hayatındaki en önemli adımlarından biri, 1994 yılında Vestel’i bünyesine katması oldu. Bu yatırımla birlikte elektronik ve beyaz eşya sektörüne giriş yapan Zorlu, grubun faaliyet alanlarını genişletti.

Tekstil sektöründe başlayan yolculuğunu elektronik, beyaz eşya, enerji, gayrimenkul, metalurji ve savunma sanayisi gibi farklı alanlara taşıyan Zorlu, Zorlu Grubu’nun uluslararası pazarlarda büyümesinde etkili oldu. Özellikle Vestel markasının dünya pazarlarında tanınan bir marka haline gelmesinde önemli katkı sağladı.

Eğitim ve sosyal sorumluluk çalışmalarına destek verdi

İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Ahmet Nazif Zorlu, 1999 yılında Mehmet Zorlu Eğitim, Sağlık, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nı kurdu.

Vakıf aracılığıyla özellikle eğitim alanında çeşitli projelerin hayata geçirilmesine öncülük eden Zorlu, toplumsal gelişime katkı sağlayan çalışmalarıyla da öne çıktı.

İspanya’dan önemli bir nişan aldı

Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine sağladığı katkılar nedeniyle 2007 yılında İspanya Kralı I. Juan Carlos tarafından Kraliyet Sivil Liyakat Nişanı’na layık görüldü.

Türkiye’nin sanayi ve iş dünyasında önemli bir yere sahip olan Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatı, iş dünyasında büyük üzüntü yarattı. Zorlu Holding’in kurumsal büyüme sürecinde önemli rol oynayan Zorlu, geride farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük bir şirketler grubu ve uzun yıllara dayanan bir iş hayatı bıraktı.