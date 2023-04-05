Zirve değişmedi! Türkiye’nin en güvendiği ünlü kim?

Ipsos’un Antikriz Monitör araştırmasına göre Türkiye toplumunun en güvendiği isim, sanatçı ve Ahbap Platformu’nun kurucusu Haluk Levent oldu. Levent’i Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu takip etti.
Maraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından kamuoyu araştırma şirketi Ipsos, ‘En güvenilen ünlüler’ araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Ipsos’un araştırmasına göre en çok güvenilen isim şarkıcı ve Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent oldu.
Ipsos tarafından yıllardır gerçekleştirilen ‘Ünlüler Güven Endeksi’ araştırmasında sıralama şöyle:
17
1. Haluk Levent – Yüzde 68,
27
2. Müge Anlı – Yüzde 50
37
3. Kenan İmirzalıoğlu – Yüzde 49
47
4. İlber Ortaylı – Yüzde 48
57
5. Acun Ilıcalı – Yüzde 46
67
Haluk Levent, 3 yıldır en güvenilen ünlü olarak ilk sırada yer alıyor. Depremden hemen sonra gerçekleştirilen Ipsos Antikriz araştırmasında görülen değerler pandemi dönemlerinin de üzerine çıktı.