Zirve değişmedi! Türkiye’nin en güvendiği ünlü kim?

Ipsos’un Antikriz Monitör araştırmasına göre Türkiye toplumunun en güvendiği isim, sanatçı ve Ahbap Platformu’nun kurucusu Haluk Levent oldu. Levent’i Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu takip etti.

Maraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından kamuoyu araştırma şirketi Ipsos, ‘En güvenilen ünlüler’ araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Ipsos’un araştırmasına göre en çok güvenilen isim şarkıcı ve Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent oldu.

Ipsos tarafından yıllardır gerçekleştirilen ‘Ünlüler Güven Endeksi’ araştırmasında sıralama şöyle: