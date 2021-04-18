Zihinsel engelli Sibel Kılınç’tan 2 gündür haber yok

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli kadının yakınları, başına bir şey gelmiş olmasından endişe ediyor. Gezmek için çıktığı evine bir daha dönmeyen 50 yaşındaki Sibel Kılınç için kayıp başvurusunda bulunan yakınları, sokak sokak arıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, gezmek için evden çıkan 50 yaşındaki Sibel Kılınç’dan 2 gündür haber alınamıyor. Zihinsel engelli kadının yakınları, hayatından edişe ediyor.

Yüzde 77 zihinsel engeli bulunan Sibel Kılınç, 2 gün önce gezmek için evinden çıktı. Kadının akşam olmasına rağmen eve dönmediğini fark eden yakınları, endişelenerek soluğu polis merkezinde aldı. Burada kayıp ilanında bulunan yakınları, daha sonra yaşlı kadını sokak sokak aramaya başladı. Hiçbir yerde kadının izine rastlayamayan yakınları, zihinsel engelli yaşlı kadının kaçırılıp, başına bir şey gelmesinden endişe ediyor. Yaşlı kadının ailesi, Kılınç’ın bir an önce bulunabilmesi için herkesten yardım bekliyor.

‘AKŞAM SAATLERİNDE NORMALDE GELMESİ LAZIM’

Gündüz 11.00 sıralarında evden kendisinin çıkıp gittiğini gördüklerini belirten Sibel Kılınç’ın yeğeni 30 yaşındaki Faruk Kılınç, “Akşam saatlerinde normalde gelmesi lazım. saatler ilerleyince akşam 22.00 sıralarına kadar bekledik, gelmeyince emniyete giderek başvuruda bulunduk. 16 Nisan’da oldu bu. Şu saatlere kadar dışarıda aramalar yaptık. Çevredeki eş, dost, akraba, komşulardan, dışarıdan gören şahıslardan bilgiler aldık. Bilgiler doğrultusunda birkaç komşumuzun şüphelendiği yerler vardı. Savcılık kararıyla gittik, adres tespiti yapıp, adrese müdahale ettik. Ama adreste herhangi bir şey çıkmadı, yanıldık. Üzüntülerimiz var, acılarımız var şuan” dedi.

‘KANDIRILMAYA MÜSAİT, HAYATİ TEHLİKESİ OLABİLİR’

Daha önceden böyle bir şey hiç olmadığını söyleyen Kılınç, “Sabah evden çıkardı, giderdi, eş, dost, akrabalara giderdi. Sonra tekrar gelirdi. Ama böyle bir şey yapmamıştı. Evden kaçma, gitme, böyle ciddi sorunlar yaşamadık. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Zihinsel engelli, yüzde 77 raporu var. Yani 3 yaşında bir çocuk ona çikolata verse, ‘Gel benimle’ dese gidebilir, o kapasitede. Kandırılmaya çok müsait bir insan. Hiç evlenmemiş bir insan. Hayati tehlikesi olabilir. Şuan ki konumu bilmiyoruz, üzerinde herhangi bir ulaşım aleti olmadığı için bizler de bu konuda çok mağduruz” diye konuştu.

‘KONU KOMŞU, EMNİYET MENSUPLARI, HERKES SEFERBER OLDU’

Halasını bulabilmek için gezmedikleri sokak kalmadığını vurgulayan Kılınç, “Sokak sokak çok gezdik. Konu komşu, emniyet mensupları, sağ olsunlar herkes seferber oldu, canı gönülden çalıştılar. Yaklaşık 25-26 saattir uykusuzum. Hala aramaya devam ediyorum. Bittiğim yere kadar arayacağım. Umudumu tüketmiyorum, her şey Allah’tan. Evden ayrılırken fotoğrafta olduğu gibi kıyafetleri vardı. Kıyafetleri değişik de olabilir, tam olarak hatırlayamayabiliyorum. Sonuçta kapalı bir kadın. Şu anki hali fotoğrafta göründüğü gibi. Zaten her yere afiş astık gören şahıslar bize bu numaradan ulaşırlarsa çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

‘TELAŞ İÇİNDE KAPININ ÖNÜNE OTURDU, AĞLADI’

Halasının daha önceden Beylikbağı Ziya Gökalp Lisesi civarında görüldüğünü anlatan Kılınç, “Bir vatandaşımız bize şöyle bir şey söyledi, ‘Halan bugün şuradaydı, şuarada bir bayan terzisi var, oradaydı, istersen oraya bir git, bir görüş, en son o kadının yanındaydı’ dedi. Bunun üzerine ben hanımefendiyi ziyaret ettim. Hanımefendiyle görüştük, kendisi şöyle bir şey söyledi bize, ‘Dükkanıma gelip gidiyordu, benden yardım istiyordu. Ben ona yardım ediyordum. Ama dün yanıma bir heybetli geldi. Saçı başı dağınık, eli, yüzü kızarık, telaş içerisinde kapının önünde oturdu, ağladı. Daha sonra İstanbul otoyoluna doğru gittiğini gördüm’ dedi” ifadelerini kullandı.

‘TEZ ZAMANDA EVİNE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ’

Halasının tez zamanda evine gelmesini istediğini kaydeden Kılınç, “Korkmasın, hiç kimse ona bir şey yapmayacak, hiç kimse ona fevri davranmayacak. Onu kaçıran da varsa ona karşı hiçbir müdahale edilmeyecek ben canı gönülden buna söz veriyorum. Eğer bunu birisi saklıyorsa en yakın devlet mensubuna, en yakın karakola teslim etmelerini rica ediyorum. Tekrar rica ediyorum; bıraksınlar, hiçbir konuda şikâyetçi olunmayacaktır. Şikâyet etmeyeceğiz. Çalışmalarımız şu an devam ediyor. Devlet mensuplarından yardım bekliyoruz. Kendi mücadelemiz de devam ediyor, kendimiz de arayıştayız. Birisi onu gördüyse gördüğü yeri bize söylesin. Bize söylemekten çekiniyorlarsa emniyet mensuplarına söylesinler. Hiçbir konuda davacı ve şikâyetçi olmayacağız. Onu bize sağ salim getirsinler. Herhangi bir hayati tehlikesi var ise veya olduysa en yakın birimlerden haber almayı talep ediyorum. Herkes burada bekliyor. Abisi kalp hastası, yengesi kanser hastası, ortanca amcam zaten hasta. Hepimiz üzüntü içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.