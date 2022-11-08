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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta…

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta…
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08 Kasım 2022 - 13:58
Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı, sarmaş dolaş hallerini görenler şoke oldu. O kareleri görenler, ‘11 aylık eşi Tolga Akış’tan boşanan Zeynep Bastık, Uraz Kaygılaroğlu ile aşk mı yaşıyor?’ diye sormadan edemedi.

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 1

Garip ayrılık mesajları yayınlayarak boşanacaklarını duyuran Tolga Akış ve Zeynep Bastık 11 ay evli kalabilmişti.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 2

İkiliden Zeynep Bastık boşandıktan sonra iddialı pozlar vererek adından söz ettiriyordu.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 3

Genç şarkıcının geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 4

İki ay önce boşanan şarkıcı, 2. Sayfa’nın iddiasına göre Bastık, bir aydır yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 5

İkilinin aşkı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. İkili, önceki gün aynı ayna karşısında poz vererek peş peş Instagram hesaplarından paylaştı.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 6

İddiaya göre çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 7

İşte aşk iddiasını ortaya çıkaran o paylaşımlar…

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 8

Zeynep Bastık’ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Seren Dal…

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 9

Seren Dal…

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 10

Ancak önceki gece sürpriz bir gelişme yaşandı. Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu, Umut Kurt’un eşi Melisa İnci’nin 30. yaş kutlamasında karşılaştı.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 11

Snob Magazin’in haberine göre ikili kısa sürede yan yana gelip saatlerce sohbet etti. Daha sonra ikili DJ’e eşlik edip dans ettiler. Uzun süre baş başa sohbet eden ikili daha sonra başka mekanda devam eden doğum günü partisine geçti. İkili orada da samimiydi…

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 12

NELER YAŞANDI?

Çağla Şıkel’in adı Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış’la aşk dedikodularına karışmıştı.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 13

Zeynep Bastık ile 2021 yılında evlenen ve geçtiğimiz ay şarkıcı ile yollarını ayırma kararı alan Tolga Akış, ünlü model ve sunucu Çağla Şikel ile aralarında çıkan söylentilere sessiz kalmamıştı.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 14

Şarkıcı Edis’in kulisinde Şikel ile dans ettiği iddia edilen Akış, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 15

“Videoda bana benzettiğiniz kişi Tayfun. Ben orada yokum, hangover (akşamdan kalma) olmuşum odada yatıyorum o sırada. Orası da Edis’in kulisi değil, Alaçatı’da bir mekan”

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 16

Çağla Şikel ise arkadaşlarıyla geceye ait bir fotoğraf paylaşırken “Edis’in kulisi” notunu düştü.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 17

 ÇAĞLA ŞIKEL AŞK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Önce Tolga Akış’la ardından İzzet Antebi ile anılan Çağla Şıkel, aşk iddiaları hakkında o dönem yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 18

Çağla Şıkel, oğulları ile Etiler’deki bir alışveriş merkezindeydi. Muhabirlerle sohbet eden Şıkel, tatil sezonunun nasıl geçtiğini anlattı: “Mikonos’a, Çeşme’ye, oradan da Bodrum’a gittim. Benim en sevdiğim tatil, evde ailem ile mangal yapmak.”

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 19

Geçtiğimiz günlerde İzzet Antebi ile geçmişte aşk yaşadığı ve Tolga Akış ile yeni bir ilişkiye başladığına dair hakkında haberler çıkan manken, “Keşke bu haberler yapılmadan önce beni arayıp sorsalar” dedi.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 20

İş insanı İzzet Antebi, 2009’da yılında hayatını birleştirdiği Didem Sarı ile boşanmıştı. Mila ve Moris Mert adında iki çocukları bulunan çift, velayet konusunda da ortak vekalete imza atmıştı. İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı’nın sevgilisi tarafından darbedildiği haberleri ile gündeme gelmişti.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 21

Didem Sarı geçtiğimiz haftalarda eski eşi İzzet Antebi’nin boşanmadan önce Çağla Şıkel’le aşk yaşadığını öne sürdü.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 22

Sarı, şimdilerde Tuvana Türkay ile aşk yaşayan eski eşinin Çağla Şıkel ile olan mesajlaşmalarını da sosyal medya hesabında yayınladı.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 23

Şıkel’le ilişki yaşamadığını açıklayan İzzet Antebi, savcılığa başvurarak “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “iftira” suçlarından şikayetçi oldu. Ayrıca eski eşi hakkında “konuşmama kararı” aldırdı.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 24

Çağla Şıkel de mahkemeye başvurup korunma talebinde bulundu. Dilekçede, “İki çocuk annesi Şıkel’in kadınlığına, namusuna, aile şerefi ve saygınlığına karşı yapılmış bu iftira, bir kadına yapılan en büyük şiddettir” denildi.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 25

Ancak mahkeme, taraflar arasında aile bağının olmaması ve ısrarlı takibin yaşanmaması nedeniyle talebi reddetti.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 26

ALİŞAN’DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM!

Tüm bu yaşananların ardından oğlu ve yeğeniyle birlikte Etiler’de alışveriş turuna çıkan Alişan, basın mensuplarının objektiflerine takıldı.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 27

Ayaküstü kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet eden ünlü türkücü, Bodrum’dan ev tuttuğunu ve sık sık oraya gittiklerini ifade etti.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 28

Alişan, yeni aldığı arabasıyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı…

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 29

“Geniş bir aileye sahibim çok şükür. Ama bir yerden bir yere gitmek çok zor oluyor. O yüzden VIP bir araç aldım. Malum anca sığıyoruz.”

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 30

Didem Sarı’nın, eski eşi İzzet Antebi ve Çağla Şıkel’in yazışmalarını ifşa etmesi hatırlatılan Alişan, sıkı dostuna destek çıktı.

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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta… - Sayfa 31

Alişan, “Hiç vakıf olmadığım bir konu ama şunu çok iyi biliyorum ki yanlış anlaşılmadan ibarettir. Çağla arkadaş canlısı bir insan. Farklı yerlere çekmek doğru olmaz. Evli bir insanla Çağla’nın adının yan yana gelmesi yanlış. Çağla öyle biri değil” dedi.

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