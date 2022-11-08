Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Sarmaş dolaş hallerini görenler şokta…

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı, sarmaş dolaş hallerini görenler şoke oldu. O kareleri görenler, ‘11 aylık eşi Tolga Akış’tan boşanan Zeynep Bastık, Uraz Kaygılaroğlu ile aşk mı yaşıyor?’ diye sormadan edemedi.

Garip ayrılık mesajları yayınlayarak boşanacaklarını duyuran Tolga Akış ve Zeynep Bastık 11 ay evli kalabilmişti.

1 31

İkiliden Zeynep Bastık boşandıktan sonra iddialı pozlar vererek adından söz ettiriyordu.

2 31

Genç şarkıcının geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

3 31

İki ay önce boşanan şarkıcı, 2. Sayfa’nın iddiasına göre Bastık, bir aydır yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı.

4 31

İkilinin aşkı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. İkili, önceki gün aynı ayna karşısında poz vererek peş peş Instagram hesaplarından paylaştı.

5 31

İddiaya göre çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

6 31

İşte aşk iddiasını ortaya çıkaran o paylaşımlar…

7 31

Zeynep Bastık’ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Seren Dal…

8 31

Seren Dal…

9 31

Ancak önceki gece sürpriz bir gelişme yaşandı. Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu, Umut Kurt’un eşi Melisa İnci’nin 30. yaş kutlamasında karşılaştı.

10 31

Snob Magazin’in haberine göre ikili kısa sürede yan yana gelip saatlerce sohbet etti. Daha sonra ikili DJ’e eşlik edip dans ettiler. Uzun süre baş başa sohbet eden ikili daha sonra başka mekanda devam eden doğum günü partisine geçti. İkili orada da samimiydi…

11 31

NELER YAŞANDI? Çağla Şıkel’in adı Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış’la aşk dedikodularına karışmıştı.

12 31

Zeynep Bastık ile 2021 yılında evlenen ve geçtiğimiz ay şarkıcı ile yollarını ayırma kararı alan Tolga Akış, ünlü model ve sunucu Çağla Şikel ile aralarında çıkan söylentilere sessiz kalmamıştı.

13 31

Şarkıcı Edis’in kulisinde Şikel ile dans ettiği iddia edilen Akış, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

14 31

“Videoda bana benzettiğiniz kişi Tayfun. Ben orada yokum, hangover (akşamdan kalma) olmuşum odada yatıyorum o sırada. Orası da Edis’in kulisi değil, Alaçatı’da bir mekan”

15 31

Çağla Şikel ise arkadaşlarıyla geceye ait bir fotoğraf paylaşırken “Edis’in kulisi” notunu düştü.

16 31

ÇAĞLA ŞIKEL AŞK İDDİALARINA YANIT VERDİ Önce Tolga Akış’la ardından İzzet Antebi ile anılan Çağla Şıkel, aşk iddiaları hakkında o dönem yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

17 31

Çağla Şıkel, oğulları ile Etiler’deki bir alışveriş merkezindeydi. Muhabirlerle sohbet eden Şıkel, tatil sezonunun nasıl geçtiğini anlattı: “Mikonos’a, Çeşme’ye, oradan da Bodrum’a gittim. Benim en sevdiğim tatil, evde ailem ile mangal yapmak.”

18 31

Geçtiğimiz günlerde İzzet Antebi ile geçmişte aşk yaşadığı ve Tolga Akış ile yeni bir ilişkiye başladığına dair hakkında haberler çıkan manken, “Keşke bu haberler yapılmadan önce beni arayıp sorsalar” dedi.

19 31

İş insanı İzzet Antebi, 2009’da yılında hayatını birleştirdiği Didem Sarı ile boşanmıştı. Mila ve Moris Mert adında iki çocukları bulunan çift, velayet konusunda da ortak vekalete imza atmıştı. İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı’nın sevgilisi tarafından darbedildiği haberleri ile gündeme gelmişti.

20 31

Didem Sarı geçtiğimiz haftalarda eski eşi İzzet Antebi’nin boşanmadan önce Çağla Şıkel’le aşk yaşadığını öne sürdü.

21 31

Sarı, şimdilerde Tuvana Türkay ile aşk yaşayan eski eşinin Çağla Şıkel ile olan mesajlaşmalarını da sosyal medya hesabında yayınladı.

22 31

Şıkel’le ilişki yaşamadığını açıklayan İzzet Antebi, savcılığa başvurarak “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “iftira” suçlarından şikayetçi oldu. Ayrıca eski eşi hakkında “konuşmama kararı” aldırdı.

23 31

Çağla Şıkel de mahkemeye başvurup korunma talebinde bulundu. Dilekçede, “İki çocuk annesi Şıkel’in kadınlığına, namusuna, aile şerefi ve saygınlığına karşı yapılmış bu iftira, bir kadına yapılan en büyük şiddettir” denildi.

24 31

Ancak mahkeme, taraflar arasında aile bağının olmaması ve ısrarlı takibin yaşanmaması nedeniyle talebi reddetti.

25 31

ALİŞAN’DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM! Tüm bu yaşananların ardından oğlu ve yeğeniyle birlikte Etiler’de alışveriş turuna çıkan Alişan, basın mensuplarının objektiflerine takıldı.

26 31

Ayaküstü kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet eden ünlü türkücü, Bodrum’dan ev tuttuğunu ve sık sık oraya gittiklerini ifade etti.

27 31

Alişan, yeni aldığı arabasıyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı…

28 31

“Geniş bir aileye sahibim çok şükür. Ama bir yerden bir yere gitmek çok zor oluyor. O yüzden VIP bir araç aldım. Malum anca sığıyoruz.”

29 31

Didem Sarı’nın, eski eşi İzzet Antebi ve Çağla Şıkel’in yazışmalarını ifşa etmesi hatırlatılan Alişan, sıkı dostuna destek çıktı.

30 31