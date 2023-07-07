Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü

Kariyerindeki hızlı yükselişiyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan şarkıcı Zeynep Bastık, son olarak bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

29 yaşındaki ünlü isim, 2.2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.