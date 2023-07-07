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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü

Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Temmuz 2023 - 17:21

Şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı, sosyal medyayı salladı. Bastık’ın ayakları dikkat çekerken, pozla ilgili takipçileri ikiye bölündü. İşte ünlü şarkıcının bikinili pozları…

Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 1

Şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı, sosyal medyayı salladı. Bastık’ın ayakları dikkat çekerken, pozla ilgili takipçileri ikiye bölündü. İşte ünlü şarkıcının bikinili pozları…

 

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 2

Kariyerindeki hızlı yükselişiyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan şarkıcı Zeynep Bastık, son olarak bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

29 yaşındaki ünlü isim, 2.2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 3

Peş peşe paylaştığı fotoğraflara “Geçen sene bu zamanlarmış. Şimdi hastayım. Haftaya yenilerini çekerim” notunu düşen ünlü isme, kısa sürede 100 bine yakın beğeni geldi.

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 4

Ünlü şarkıcının ayakları ise takipçilerini ikiye böldü. Birçok kişi Bastık’ın ayaklarına hayranlığını dile getirirken, bazıları ise ünlü şarkıcının ayaklarını çok garip buldu.

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 5

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 6

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 7

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 8

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 9

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 10

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 11

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 12

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 13

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 14

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 15

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 16

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 17

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 18

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 19

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 20

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 21

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 22

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Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü - Sayfa 23

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