Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Ayak detayı takipçilerini ikiye böldü

Şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı, sosyal medyayı salladı. Bastık’ın ayakları dikkat çekerken, pozla ilgili takipçileri ikiye bölündü. İşte ünlü şarkıcının bikinili pozları…
Şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı, sosyal medyayı salladı. Bastık’ın ayakları dikkat çekerken, pozla ilgili takipçileri ikiye bölündü. İşte ünlü şarkıcının bikinili pozları…
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Kariyerindeki hızlı yükselişiyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan şarkıcı Zeynep Bastık, son olarak bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
29 yaşındaki ünlü isim, 2.2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.
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Peş peşe paylaştığı fotoğraflara “Geçen sene bu zamanlarmış. Şimdi hastayım. Haftaya yenilerini çekerim” notunu düşen ünlü isme, kısa sürede 100 bine yakın beğeni geldi.
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Ünlü şarkıcının ayakları ise takipçilerini ikiye böldü. Birçok kişi Bastık’ın ayaklarına hayranlığını dile getirirken, bazıları ise ünlü şarkıcının ayaklarını çok garip buldu.
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