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Zehra Güneş’ten kariyeriyle ilgili önemli karar

Zehra Güneş’ten kariyeriyle ilgili önemli karar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Aralık 2023 - 12:32

Transferin en fazla konuşulan isimlerinden milli voleybolcu Zehra Güneş, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Zehra Güneş'ten kariyeriyle ilgili önemli karar - Sayfa 1

İtalya Ligi takımlarından Imoco Volley Conegliano’nun da transfer etmek istediği öğrenilen milli voleybolcu Zehra Güneş, kulübü VakıfBank ile yola devam etmeye karar verdi.

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Zehra Güneş'ten kariyeriyle ilgili önemli karar - Sayfa 2

Voleybol Magazin’in haberine göre; VakıfBank ile Zehra Güneş arasındaki yeni sözleşmenin FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın ardından Çin dönüşü yapılacağı öğrenildi.

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Zehra Güneş'ten kariyeriyle ilgili önemli karar - Sayfa 3

KAPIYI AÇIK BIRAKTI: ‘NEDEN OLMASIN?’

Zehra, geçtiğimiz günlerde Spor Arena’ya verdiği röportajda, Avrupa ihtimali hakkında, “Ben hala ailemle yaşayan biriyim. Küçüklüğümden beri de böyleydi. Bunun aksi bir durum beni psikolojik olarak nasıl etkiler, olumlu, olumsuz yönlerini düşünüp o zaman karar verebilirim diye düşünüyorum. Umarım hepimiz için hayırlı bir karar olur ama neden olmasın demek istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

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Zehra Güneş'ten kariyeriyle ilgili önemli karar - Sayfa 4

Zehra Güneş’in sorulara verdiği cevaplar şöyle;

Yurtdışı kararını ailenden uzak kalma düşüncesi etkiliyor mu?

Ben hala ailemle yaşayan biriyim. Küçüklüğümden beri de böyleydi. Bunun aksi bir durum beni psikolojik olarak nasıl etkiler, olumlu, olumsuz yönlerini düşünüp o zaman karar verebilirim diye düşünüyorum. Umarım hepimiz için hayırlı bir karar olur ama neden olmasın demek istiyorum.

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Zehra Güneş'ten kariyeriyle ilgili önemli karar - Sayfa 5

Kardeşlerinle doğum gününden kalma bir fotoğraf yayınlandın. Aranızda nasıl bir bağ var?

Hepimizin arasında beş yaş var. Çocukluğumuzdan beri hep birlikteydik hiç ayrılmadık. Bu sezon ilk defa küçük kardeşim şehir dışında oynamaya gitti. O zaman anladım aslında benim ne istediğimi. Çok zor gerçekten çok zor bir süreç, birbirinden ayrılmak, o hissi her zaman olduğu gibi yaşayamamak.

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Zehra Güneş'ten kariyeriyle ilgili önemli karar - Sayfa 6

Onlar da hayatları için adımlarını atıyorlar. Ben her zaman yanlarında olacağım. Başarılı olsalar da başarısız olsalar da güvenebilecekleri bir el olması yanlarında benim için rahatlatıcı bir duygu. Umarım kariyerlerine çok güzel yerlerde devam ederler ve bir gün aynı takımda oynayabiliriz.

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Zehra Güneş'ten kariyeriyle ilgili önemli karar - Sayfa 7

“OLİMPİYAT İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM”

Paris Olimpiyat Oyunları’na yaklaşık 8 ay kaldı. Neler hissediyorsun. Heyecanlı mısın?

Evet tabi. Hangi sporcu heyecanlanmaz ki bunun için. Hayallerimden en büyünün birazcığını gerçekleştiriyorum ikinci olimpiyatlarına giderek. Umarım daha nice Olimpiyatları çok daha başarıyla bitiririz ve hepiniz şahit olursunuz buna.

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Zehra Güneş'ten kariyeriyle ilgili önemli karar - Sayfa 8

Çok güzel bir yaz bizi bekliyor. Çok heyecanlıyım gerçekten tekrardan milli takım forması giyip inanılmaz atmosferi takım arkadaşlarımla paylaşacağım için.

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Zehra Güneş'ten kariyeriyle ilgili önemli karar - Sayfa 17

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