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Zahide Yetiş’ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış!

Zahide Yetiş’ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış!
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06 Nisan 2023 - 16:05

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan başarılı sunucu Zahide Yetiş, 2014 yılında evlendiği Cem Arısoy ile boşandığını duyurdu. Oğluyla yaşamaya devam ettiğini söyleyen Yetiş, “İstanbul’da evim var ama çoğu zamanımı İzmir’deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz” dedi.

Zahide Yetiş'ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış! - Sayfa 1

Uzun yıllar gündüz kuşağında program sunuculuğu yapan Zahide Yetiş, 360 TV’de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu.

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Zahide Yetiş'ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış! - Sayfa 2

2014 yılında Cem Arısoy ile nikah masasına oturan ve Aras adında bir oğlu olan Yetiş’in boşandığı ortaya çıktı.

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Zahide Yetiş'ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış! - Sayfa 3

“OĞLUMLA HAYATIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Gökay Kalaycıoğlu’nun “Artık Aras’la bambaşka bir yolunuz var” demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Zahide Yetiş, “Aras’la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu.

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Zahide Yetiş'ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış! - Sayfa 4

İstanbul’da evim var ama çoğu zamanımı İzmir’deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor” dedi.

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Zahide Yetiş'ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış! - Sayfa 5

Özel hayatını basından uzak yaşamaya tercih eden Yetiş, boşanma sürecinin gizli kalmasını istediği için detay vermekten kaçındı.

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Zahide Yetiş'ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış! - Sayfa 6

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Zahide Yetiş'ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış! - Sayfa 7

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Zahide Yetiş'ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış! - Sayfa 8

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Zahide Yetiş'ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış! - Sayfa 9

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Zahide Yetiş'ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış! - Sayfa 10

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Zahide Yetiş'ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış! - Sayfa 11

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Zahide Yetiş'ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış! - Sayfa 12

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Zahide Yetiş'ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış! - Sayfa 13

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Zahide Yetiş'ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış! - Sayfa 14

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Zahide Yetiş'ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış! - Sayfa 15

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