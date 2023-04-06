Zahide Yetiş’ten üzen ‘boşanma’ itirafı! Tek kalemde silip atmış!

“OĞLUMLA HAYATIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Gökay Kalaycıoğlu’nun “Artık Aras’la bambaşka bir yolunuz var” demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Zahide Yetiş, “Aras’la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu.