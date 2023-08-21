Z kuşağının en başarılı milletvekili belli oldu!

ORC Araştırma, ‘Z kuşağına göre TBMM’deki en başarılı milletvekilleri’ anketinin sonucunu açıkladı. Araştırmada, parti genel başkanları değerlendirme dışı bırakıldı. 15-18 Ağustos tarihleri arasında yapılan anket 46 ilde 2160 katılımcı ile gerçekleştirildi.
CHP’den en beğenilen Özgür Özel, Mustafa Sarıgül, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır, olarak sıralandı.
AK Parti’den ise Ömer Çelik, Eyyüp Kadir İnan, Derya Ayaydın ve Mustafa Varank olarak listelendi.
İYİ Parti’den Kürşad Zorlu ve Ümit Özlale MHP’den ise Saffet Sancaklı ve İsmail Özdemir en çok beğenilen vekiller arasında yerini aldı.
Anket sonuçlarına göre, Yeşil Sol Parti’den Sırrı Süreyya Önder, DEVA Partisi’nden Mustafa Yeneroğlu ve TİP’ten Sera Kadıgil en beğenilenler arasında yer aldı. Araştırma 15-18 Ağustos 2023 tarihlerinde 46 İl’de, Z Kuşağına mensup toplam 2160 katılımcı ile yüz yüze yapıldı.