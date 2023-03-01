YÜZLERCE KADININ FOTOĞRAFINI ÇALDILAR

Gazeteci şeyma vural’ın sosyal medya hesabından yaptığı habere göre:

Sosyal medya platformu tiktok’ta başkalarının fotoğraflarını kullanarak müstehcen yayınlar yapan çiftin gizli arşivi ele geçirildi.

Evlerinde yapılan aramada yüzlerce kadının görsellerini çalarak kullandıkları ortaya çıktı.

İfadelerinde yaklaşık 3 yıldır bu yolla kazanç sağladıklarını kabul eden karı koca, tutuklandı.

FOTOĞRAFLARIN BİRÇOĞU EŞİME AİT. KALAN KISMI DA İNTERNETTEN TEMİN ETTİĞİMİZ FOTOĞRAFLAR. 2021 YILINDAN BERİ BU ŞEKİLDE KAZANÇ SAĞLIYORUZ.

Yüzlerce kadına ait fotoğrafı profil yaptılar.

Bir kısmı kendilerine ait olmayan müstehcen fotoğraf ve videoları para karşılığında kullandılar.

Sosyal medya platformu Tiktok’tan ulaştıkları erkekleri whatsapp’a yönlendirdiler.

Cinsel içerikli şov için dakika başına fiyat tarifesi sundular.

2 çocukları olan Kocaeli’nde yaşayan Hatice T. Ve Emrah T. çiftinin bu yöntemle 3 yıldır kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

CİNSEL İÇERİKLİ KONUŞMALAR VE YAYINLAR YAPARAK PARA KAZANIYORUM. EŞİM BENİM YAPTIĞIM BU İŞTEN HABERDAR. BEN CANLI GÖRÜŞMELER YAPARKEN KENDİSİ ÇOCUKLARIMIZ İLE İLGİLENİR.

Kendi fotoğrafının internette bu yöntemle izinsiz şekilde kullanıldığını gören 20 yaşındaki Simge isimli genç kadın ,, durumu anlamak için whatsapp’tan şüphelilerle iletişime geçti. Fotoğrafın kaldırılmasını istedi. Ancak Hatice T. ve Emrah T. fotoğrafı kaldırmadıkları gibi bir de üzerine hakaret ve küfür içeren mesajlarla yanıt verdiler.

Genç Kadın,, bunun üzerine savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler ifadeye dahi çağırmadan Beylikdüzü’nde olduğu tespit edilen ikametlerine arama kararı çıkartıldı.

Baskında ele geçirilen dijital materyallerde,,

Kriminal jandarma ekipleri kazıma yöntemi denilen özel bir teknik kullandı,, silinen veriler de bu sayede geri getirildi.

35 bin adet cinsel içerikli sohbet kaydı,, bir kısmı başka kadınlara ait 100 bin adet müstehcen fotoğraf ve video tespit edildi.

1500 sayfa hesap ekstresi bulundu.

İnceleme sonucu hazılanan 46 sayfalık bilirkişi raporu savcılığa sunuldu.

Hatice T. ‘nin, başka kadınlarının profil fotoğraflarını kullanarak tiktok hesapları üzerinden paylaşımlar yaptığı,,

Buradan erkekler ile iletişime geçerek mesaj atanları whatsapp hattına yönlendirdiği.

Kendisine ait olmayan fotoğraf ve video kayıtlarını cep telefonunda depolayarak para karşılığında kullandığı belirlendi.

2021 yılından beri bu yöntemle kazanç sağladıklarını söyleyen karı koca, ifadelerinde tüm suçlamaları kabul ettiler.

Hatice T. Ve Emrah T., isimli şüpheliler

Kişisel verileri ele geçirme ve

müstehcenlik suçlamalarıyla tutuklandı.

Başkalarına ait müstehcen fotoğrafların kimlikleri ise tespit edilemedi.