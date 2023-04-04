Yüsra Geyik transparan elbisesiyle sosyal medyada olay yarattı!

Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde Zeliha karakterine hayat veren, fenomen yapımdan ayrıldıktan sonra Camdaki Kız dizinde rol alan güzel oyuncu Yüsra Geyik, şimdilerde Aile dizisinde Yağmur karekteriyle izleyiciyle buluşuyor. Yüsra Geyik, sadece rol aldığı diziler ve hayat verdiği karakterle değil, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla da adından sıkça söz ettiriyor. Yüsra Geyik, son olarak transparan elbisesili paylaşımıyla, Instagram’ı adeta salladı…

Arka Sokaklar dizisi ile yıldızı parlayan ve şimdilerde Aile dizisinde Devin’in kardeşi Yağmur’u oynayan Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Transparan elbisesiyle poz veren Yüsra Geyik hayranlarını mest etti.

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Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinde Devin’in kardeşi Yağmur’u oynayan Yüsra Geyik pozlarıyla hayranlarını mest etti.

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14 yaşından beri oyunculuk yapan Geyik Arka Sokaklar dizisiyle tanınan bir isim. Çocukluğundan beri ekranda olan oyuncu transparan detaylı elbisesiyle verdiği poza “Bazısı içinde yaşar, bazısı kucağında taşır dünyasını” notuyla paylaştı.

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Yüsra Geyik’in cesur tarzına “Bu ne hal böyle biz seni Hüsnü başkomiserin kız Zeliş olarak sevdik”, “Çok güzelsin”, “Her zaman karizmatiksin” yorumları yağdı.

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Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada mutsuzluğu nasıl kırdığına dair şunları söylemişti:

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“Bugünlerde artık bizimle travmamız ve daha fazlası olarak hayatımızda kalacak büyük deprem felaketi beni mutsuz etti. Bunu söyledikten sonra bir mutluluktan bahsedeceksek ailem ve ben sağlıkla yaşıyoruz dahası olamaz”

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