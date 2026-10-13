“Yürüyemeyen Kadın” Sözleri Gündem Oldu! Hülya Avşar Sessizliğini Bozdu

Hülya Avşar’ın sahneye doğru yürüdüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu Erkan Petekkaya’nın görüntülere yaptığı “Yürüyemeyen kadın” yorumu tartışma yaratırken, Avşar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Erkan Petekkaya’nın yorumu gündem oldu

Hülya Avşar’ın ayakkabısı nedeniyle hızlı adımlarla yürümekte zorlandığı anların yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, görüntülere ilişkin yaptığı yorumda, “Yürüyemeyen kadın ya da bir insan, bir canlı ama yürüyemiyor” ifadelerini kullandı.

Petekkaya’nın bu sözleri sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu. Oyuncunun yorumu, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

Hülya Avşar sessizliğini bozdu

Tartışmaların ardından Hülya Avşar, konuyla ilgili bir haberi sosyal medya hesabından paylaşarak Erkan Petekkaya’ya yanıt verdi.

Avşar’ın açıklamasında tartışmayı büyütmek yerine esprili ve samimi bir üslup tercih etmesi dikkat çekti.

“Sakın üzülme, ben çok eğlendim”

Hülya Avşar, Erkan Petekkaya’ya yönelik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Erkan Petekkaya’cığım, çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum. Bu arada beni koruyup kollayan herkese teşekkür ediyorum.”

Avşar’ın bu mesajı, yaşanan tartışmaya yaklaşımı nedeniyle sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.

Demet Akalın da tartışmaya katılmıştı

Erkan Petekkaya’nın yorumuna şarkıcı Demet Akalın da tepki göstermişti. Akalın, oyuncunun böyle bir yorum yapmasına şaşırdığını belirterek, “Erkan baba kesin hacklendi, sataşacak biri değil sanmıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Hülya Avşar’ın açıklamasıyla yeni bir boyut kazanan tartışma, sosyal medyada magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu.